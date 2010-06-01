В сентябре в шести городах Украины состоится международный фестиваль современного искусства ГОГОЛЬFEST

Киев. 1 июня. УНИАН. С 3 по 19 сентября одновременно в шести городах Украины состоится ежегодный международный мультидисциплинарный фестиваль современного искусства ГОГОЛЬFEST.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент и основатель фестиваля Владислав ТРОИЦКИЙ.

По словам В.ТРОИЦКОГО, ГОГОЛЬFEST будет включать пять программ: кино, музыка, театр, литература, визуальное искусство. Ключевым компонентом фестиваля является его образовательная направленность: все программы будут включать мастер-классы, лекции и презентации участников.

Главной особенностью нынешнего феста будут ко-проекты. То есть совместные проекты с испанцами, французами, россиянами.

«Думаю, это будет одним из наших трендов. Потом эти ко-проекты будут презентованы в других странах», – сказал президент фестиваля.

В этом году фестиваль впервые состоится одновременно в шести городах: Киеве, Харькове, Днепропетровске, Львове, Севастополе и Одессе. Прогнозируемая общая аудитория фестиваля – 1 миллион человек. В целом в фестивале примут участие свыше 1 тысячи представителей из более 30 стран.

В.ТРОИЦКИЙ также сообщил, что в этом году открытие фестиваля состоится 4 сентября на Майдане Незалежности в Киеве совместным перформансом испанского театра La Fura dels Baus и киевского театра «Дах». На открытии ориентировочно ожидается 150-200 тысяч зрителей. Накануне, 3 сентября, состоится открытие фестиваля в помещении, где он будет проходить.

По словам В.ТРОИЦКОГО, параллельно с Киевом планируется провести ГОГОЛЬFEST в пяти городах Украины. Он заметил, что это идея франчайзинга. То есть идеология такая: ищется большое помещение в центре города, приглашаются художники, клуб ставит свою музыку, какое-то местное кафе поставляет еду... «А мы из центра – Киева – предоставляем лекторов, мастер-классы и кино, чтобы обогатить эту программу», – заметил он.

В.ТРОИЦКИЙ напомнил, что в прошлом году в фестивале приняли участие мастера из более 25 стран мира, мероприятия ГОГОЛЬFESTу посетили почти 120 тысяч человек.

«В следующем году планируем спектакли, выставки, концерты с ГОГОЛЬFEST во Франции, Эдинбурге, Варшаве, Будапеште, Канаде. Это приглашают зарубежные страны, соответственно, они и берут на себя финансирование», – сообщил В.ТРОИЦКИЙ.