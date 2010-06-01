Руководство "Художественного арсенала” отказало организаторам фестиваля ГОГОЛЬFEST в предоставлении помещения

Киев. 1 июня. УНИАН. Руководство культурно-художественного и музейного комплекса "Художественный арсенал” отказало организаторам ежегодного международного фестиваля современного искусства ГОГОЛЬFEST, который в этом году состоится с 3 по 19 сентября, в предоставлении помещения.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил учредитель и президент ГОГОЛЬFEST Владислав ТРОИЦКИЙ.

Генеральный директор “Художественного арсенала” Наталия ЗАБЛОТНАЯ сообщила В.ТРОИЦКОМУ, что с 1 июля в музее начинаются строительные работы, в связи с этим никаких мероприятий проводить нельзя.

“Строительство – это хорошо, но выбросить настолько хорошую инициативу тоже нельзя. То есть все можно совместить”, – считает В.ТРОИЦКИЙ.

“Художественный арсенал” находится в подчинении Государственного управления делами. Председателем наблюдательного совета музея является экс-Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, но влияет ли он на принятие каких-либо решений, В.ТРОИЦКОМУ неизвестно.

“Я не хочу вникать в хитросплетения”, – сказал он.

По словам основателей фестиваля, они не ожидали, что руководство “Художественного арсенала” откажет им в предоставлении помещения.

“Да, у нас нет постоянного договора с “Художественным арсеналом”, потому что часто власть меняется и очень тяжело с кем-то заключать договор. До сих пор мне говорили, что все нормально, но нужно немного подождать. Конечно, мы спланировали всю программу фестиваля под помещение “Художественного арсенала”. Это позиционирование выставки, полное обеспечение технических райдеров театров, коллективов и т.д.”, - сказал В.ТРОИЦКИЙ.

По словам основателя фестиваля, суть проблемы заключается в том, что все престижные команды деятелей искусств планируют свой график на год-полтора, поэтому, конечно, все мероприятия уже запланированы, всем выплачены деньги.

“Да, мы понимаем, что “Арсенал” нужно ремонтировать. Он находится в аварийном состоянии, но вопрос заключается в том, что с нами даже не пытались поговорить. Если бы было желание, то ремонтные работы можно и приостановить. В связи с этим мы написали открытое письмо Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ о том, что мы хотим, желаем, мечтаем быть полезными нашей стране. Мы хотим работать на имидж Украины, имеем желание организовывать образовательные проекты по целой стране. Нам нужное только нормальное понимание и поддержка”, – сказал В.ТРОИЦКИЙ.

Он также подчеркнул, что фестиваль – это не какая-то политическая инициатива, а большое культурное событие.

Кроме того, В.ТРОИЦКИЙ сообщил, что из-за рекламы ГОГОЛЬFEST, связанной с “Художественным арсеналом”, его даже вызывали в прокуратуру.

По словам президента фестиваля, для него это было немного неожиданно, потому что “Художественный арсенал” – это “то место, где родился ГОГОЛЬFEST”, тем более, что никакой рекламы нынешнего фестиваля еще не было. “Но я дал письменное обещание, что мы и не будем делать этого”. – сказал В.ТРОИЦКИЙ.

В свою очередь, куратор визуальной программы фестиваля ГОГОЛЬFEST Катя БОЧАВАР отметила, что многих известных в мире деятелей искусства ей удавалось привлечь к участию в нынешнем фесте только при условии, что их экспозиции будут представлены именно в “Художественном арсенале”.

“Если случится так, что у нас не будет “Арсенала”, то эти люди, которые не приедут на фестиваль в этом году, уже не приедут никогда. Потому что некоторым мастерам просто невозможно сказать, например, это перенесут сюда, потому что их произведения задуманы и созданы именно для этого помещения”, - сказала К.БОЧАВАР.