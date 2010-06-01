Horizon Capital купил миноритарный пакет акций «Агро-Союз» за 40 млн. долл.

Киев. 1 июня. УНИАН. Horizon Capital, компания по управлению частными фондами прямого инвестирования, приобрела миноритарный пакет акций агропромышленной корпорации «Агро-Союз» за 40 млн. долл.

Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН соуправляющий партнер Horizon Capital Наталья ЯРЕСЬКО.

При этом она не уточнила размер приобретенного пакета, добавив, что он миноритарный, не блокирующий.

По словам Н.ЯРЕСЬКО, это первая инвестиция Horizon Capital с начала финансового кризиса. Она также добавила, что компания «Агро-Союз» была выбрана партнером для инвестирования по нескольким причинам, в частности, это единственный местный производитель сеялок и культиваторов по перспективной технологии ноу-тил и лидер на украинском рынке по дистрибуции запчастей. Кроме того, компания арендует 11 тыс. га земли.

Н.ЯРЕСЬКО отметила, что Horizon Capital является не стратегическим инвестором, а финансовым, и после увеличения стоимости корпорации "Агро-Союз" Horizon Capital намерен выйти из капитала компании. «Мы имеем желание и вдохновение выйти на IPO. Мы видим растущий интерес инвесторов на фондовых рынках к украинским аграрным фирмам. Я не знаю точно, когда это будет», - сказала Н.ЯРЕСЬКО.

«Те деньги, которые мы получили от Horizon Capital, мы будем инвестировать в развитие бизнеса, прежде всего в развитие сельхознаправлений, в первую очередь - свиноводства, и в реструктуризацию кредитного портфеля», - сообщил соучредитель компании «Агро-Союз» Сергей ПРОКАЕВ.

Справка УНИАН. Корпорация «Агро-Союз» начала работу в 1991 г., является производителем сельхозпродукции и сельхозтехники.

Horizon Capital основана в 2006 г. Компания управляет частными фондами прямого инвестирования и инвестирует в компании среднего размера с высоким потенциалом роста и прибыльности в Украине, Беларуси и Молдове.

В настоящее время Horizon Capital управляет тремя фондами: Western NIS Enterprise Fund, Emerging Europe Crowth Fund и Emerging Europe Crowth Fund II, совокупный капитал которых составляет более 600 млн. долл.