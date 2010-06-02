Агентство "Кредит-Рейтинг" разработало региональную рейтинговую шкалу стран СНГ

Киев. 2 июня. УНИАН. Рейтинговое агентство "Кредит-Рейтинг" презентовало региональную рейтинговую шкалу стран СНГ.

Во время презентации, которая прошла в УНИАН, генеральный директор «Кредит-Рейтинг» Станислав ДУБКО отметил, что рейтинговая шкала предназначена для оценки кредитного риска заемщика, осуществляющего свою деятельность на территории стран СНГ, а также оценки отдельных долговых инструментов таких заемщиков.

«Мы сделали важный шаг в реализации своей глобальной стратегии развития, - сказал С.ДУБКО, - рейтинговая оценка по региональной рейтинговой шкале дает возможность сравнить кредитоспособность различных по своей сути субъектов экономики – суверенное правительство, органы местного самоуправления, банки, страховые компании, предприятия разных секторов экономики - внутри отдельного региона».

По словам гендиректора, необходимость создания такой шкалы возникла, среди прочего, также и по причине того, что покрытие стран СНГ международными рейтингами не является полным. «Покрыт не весь регион, а только 5 стран имеют рейтинговые оценки по международной шкале», - сказал С.ДУБКО.

Регион в данном контексте представляет собой ряд стран, объединенных тесными торгово-экономическими связями, сопоставимым уровнем развития трансформационных процессов и социально-экономического развития. Рейтинги по региональной шкале СНГ в дальнейшем могут служить индикаторами, позволяющими сравнить между собой кредитоспособность компаний, расположенных в разных странах региона. В сравнении с рейтинговой оценкой по шкалам международных рейтинговых агентств, рейтинги по региональной шкале СНГ несут больший объем полезной информации для внутрирегионального инвестора.

Суверенные кредитные рейтинги по региональной шкале присвоены 11 странам СНГ. Наивысший суверенный рейтинг cisААА присвоен Российской Федерации. Украина отнесена к категории cisА, в которую включены страны, сохраняющие достаточно высокие показатели социально-экономического развития и бюджетно-финансовой обеспеченности, но чьи рейтинги ограничиваются рядом индивидуальных сдерживающих факторов. Самые низкие суверенные кредитные рейтинги по региональной шкале СНГ присвоены Республике Таджикистан и Киргизской Республике в связи с высокими рисками внутриполитических конфликтов.

Суверенные кредитные рейтинги по региональной шкале СНГ разделены на две категории уровней: спекулятивные (от cisD до cisBB) и инвестиционные (от cisBBB до cisAAA). Рейтинг cisD обозначает дефолт, а cisAAA – наивысшую кредитоспособность заемщика. Имеются также промежуточные значения, которые обозначаются знаками плюс (+) или минус (-). Каждый рейтинг имеет прогноз, который может быть стабильным, позитивным, негативным и развивающимся. "Стабильный" прогноз означает, что на текущий момент нет предпосылок для изменения рейтинга в течение года. Прогноз "развивающийся" указывает на высокую вероятность того, что рейтинг может измениться на протяжении года. "Позитивный" прогноз указывает на возможность его повышения в течение года, "негативный" – на возможность понижения.