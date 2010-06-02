Киев. 2 июня. УНИАН. Интернет-портал UKR.NET намерен в течение ближайших лет стать лидером в качестве стартовой страницы в Украине.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Наблюдательного совета ООО «УКРНЕТ» Михаил КОМИССАРУК.

По его словам, портал UKR.NET, которому уже 6 лет, сегодня является наиболее популярным и узнаваемым порталом среди украинских интернет-пользователей. При этом количество ежедневных и постоянных пользователей портала превышает в 2-2,5 раза количество пользователей конкурентных порталов. «Следующая наша стратегическая цель, на следующую пятилетку, - стать лидером по количеству стартовых страниц, установленных украинскими интернет-пользователями в своих браузерах», - отметил М.КОМИССАРУК. Как отметил директор бренд-консалтинговой компании «Следопыт» Вадим ПУСТОТИН, в этом плане главными конкурентами портала являются поисковые сервисы, поскольку их чаще всего устанавливают в качестве стартовой страницы. При этом главным конкурентом является Google – поисковик, который украинцы чаще всего устанавливают в качестве домашней страницы.

По данным руководителя отдела маркетинговых коммуникаций «УКРНЕТ» Ирины СЕМЕНЧЕНКО, с целью достижения поставленных задач компания разработала рекламную кампанию, которая запущена сегодня. В августе к рекламе в интернете планируется добавить ТВ рекламу, и продолжить кампанию до ноября. «Мы ориентируемся на офисных сотрудников, интернет-пользователей в возрасте 21-49 лет», - отметила она.

Справка УНИАН. ООО «УКРНЕТ» - производитель популярных сервисов для украинской интернет-аудитории. Сюда входят интернет-портал UKR.NET, лента новостей, погода, интернет-магазины, электронная почта, сайт по трудоустройству, городской справочник, киноафиша, ТВ программа, гороскопы и пр. Главную страницу UKR.NET ежедневно посещает свыше 650 тыс. украинцев, аудитория всех сервисов компании достигла на сегодня 1 млн. посетителей в день.