5-6 июня в Национальном музее народной архитектуры состоится первый всеукраинский фестиваль боевого гопака

Киев. 2 июня. УНИАН. 5-6 июня на территории Национального музея народной архитектуры и быта Украины в селе Пирогово состоится первый Всеукраинский фестиваль боевого гопака «Казацкие Забавы».

Об этом сообщил президент Международной федерации боевого гопака, основатель стиля Владимир ПИЛАТ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, фестиваль проводится с целью популяризации древнейшего национального вида боевого искусства - боевого гопака, привлечения всех слоев населения к изучению и познанию украинской культуры, создания этнокультурной среды и организации семейного праздника в лучших украинских традициях.

Как сообщил В.ПИЛАТ, программой фестиваля предусмотрено проведение мастер-классов по боевому гопаку, выступление конного казацкого клуба, детские конкурсы и соревнования для взрослых, выставка-ярмарка продуктов пчеловодства и изделий народных художественных промыслов, конкурс казацкой песни, большое шоу с фейерверком и угощением кулешом, приготовленным по рецептам из разных регионов Украины и тому подобное. “Изюминой” фестиваля станет презентация второго дополненного издания книги “Боевой гопак”.

По информации президента Международной федерации боевого гопака, участие в фестивале примут около 160 детей, а также 15 инструкторов, которые будут проводить мастер-классы по боевому гопаку.

“Этот фестиваль уникален еще и тем, что впервые за 25 лет моей работы я выставляю на свет Божий школу характерников (людей, имеющих эзотерические знания вроде экстрасенсов, – УНИАН). Приедут уникальные люди, имеющие сверхъестественные возможности”, - отметил В.ПИЛАТ, объяснив, что эти люди умеют не только лечить от тяжелых неизлечимых болезней, но и обладают необычайными физическими способностями, например, могут долго двигаться, без усталости и незаметно.

По словам В.ПИЛАТА, в поддержку фестиваля в Пирогово приедут многие казацкие коллективы и организации.

В рамках фестиваля в Пирогово состоится бесплатный концерт Олега КУЛЬЧИЦКОГО (исполнителя в стиле classic folk modern), который приедет со своей аппаратурой и оборудованием.

Заместитель директора Национального музея народной архитектуры и быта Украины Игорь ПАНЬКИВ добавил, что работники музея попытаются создать в дни проведения фестиваля особую атмосферу, чтобы максимально передать украинские традиции и культуру и продемонстрировать, что все национальное достояние сохраняется и должно популяризоваться с целью патриотического воспитания молодежи в духе национального сознания.

Он прогнозирует, что фестиваль посетят 10-15 тыс. гостей.

И.ПАНЬКИВ сообщил, что на фестиваль также приглашены послы государств, выдающиеся общественные и государственные деятели.

Как сообщили организаторы, фестиваль планируется проводить минимум дважды в год. Ближайший следующий проведут осенью.

Справка УНИАН. Министерством юстиции Украины Международная Федерация Боевого Гопака зарегистрирована 11 декабря 2001 года. За МФБГ закреплено право контроля за развитием боевого гопака, как в Украине, так и за ее пределами. Организации федерации действуют далеко за пределами Украины: в Канаде, Англии, Испании, Италии, Португалии и Беларуси.