Правозащитники призывают Могилева оставить в структуре МВД Управление мониторинга соблюдения прав человека

Киев. 3 июня. УНИАН. Правозащитники призывают министра внутренний дел Анатолия МОГИЛЕВА оставить в структуре ведомства Управление мониторинга соблюдения прав человека в деятельности органов внутренних дел.

Об этом заявили бывшие сотрудники Управления мониторинга соблюдения прав человека в деятельности органов внутренних Аппарата министра внутренних дел и активисты правозащитных организаций сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как сообщил бывший руководитель Управления мониторинга соблюдения прав человека в деятельности ОВД Олег МАРТЫНЕНКО, в марте 2010 года новоназначенный министр внутренних дел А.МОГИЛЕВ подписал приказ, которым фактически ликвидировал эту структуру в системе своего аппарата вместе с должностями помощников министра по правам человека в областях, которые были введены по инициативе предыдущего руководителя ведомства и правозащитных организаций Украины в 2008 году.

“Новое руководство МВД решило, что этот институт, работающий за счет бюджета ведомства, не нужен”, - заметил он.

По словам бывшего советника министра внутренних дел по правам человека и гендерным вопросам Екатерины ЛЕВЧЕНКО, данное Управление использовало все возможные инструменты сотрудничества с общественными организациями с целью развития общественного контроля за деятельностью органов внутренних дел.

“Такое взаимодействие было эффективным для разоблачения преступлений со стороны сотрудников МВД: пыток, нечеловеческого поведения с задержанными и других случаев нарушений прав человека. Ликвидация Управления мониторинга соблюдения прав человека однозначно повлияет на качество работы министерства в этой сфере, поскольку должны быть уволены высококвалифицированные сотрудники, потеряются наработанные контакты с общественными и международными организациями”, - заявила она.

Как подчеркнула Е.ЛЕВЧЕНКО, такое развитие событий осуществляется, несмотря на призыв общественных и международных организаций оставить эту структуру, а также пожелания Президента Украины не экономить на правах человека.

В свою очередь сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений ЗАХАРОВ заявил, что уже фактически уволенные сотрудники Управления мониторинга соблюдения прав человека в деятельности органов внутренних дел будут продолжать свою деятельность по разоблачению нарушений прав человека со стороны МВД и защите жертв таких противоправных случаев.