Общественные организации требуют усовершенствования законодательства относительно свободы слова и доступа к информации

Киев. 3 июня. УНИАН. 132 общественные организации из разных регионов Украины требуют от государственной власти усовершенствования законодательства относительно свободы слова и обеспечения права граждан на доступ к информации.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил представитель Украинского Хельсинского союза Владимир ЯВОРСКИЙ, отметив, что общественность, в частности, требует принятия закона о доступе к публичной информации.

Как отмечалось на пресс-конференции, общественные организации выразили поддержку журналистскому движению “Стоп цензуре!”. Представители общественности заявляют, что на сегодняшний день зафиксированы многочисленные случаи ограничения доступа к информации обычных граждан, в том числе речь идет об информации об экономическом развитии и планировании территорий, экологии, образовании.

В частности, по словам В.ЯВОРСКОГО, “люди не знают, что и кто строит вокруг их домов. Непрозрачность информации способствует произволу чиновников”.

В свою очередь представитель ВЕГО «Мама-86» Анна ГОЛУБОВСКАЯ-ОНИСИМОВА обратила внимание на “фундаментальное право” граждан владеть экологической информацией, поскольку часто это касается безопасности жизни. В частности, она напомнила события в Винницкой и Тернопольской областях, где от острых нитратных отравлений в результате употребления воды из колодцев умерли трое младенцев. А.ГОЛУБОВСКАЯ-ОНИСИМОВА отметила, что это произошло в первую очередь потому, что родители - владельцы колодцев не владели информацией о содержании нитратов в воде.

По словам В.ЯВОРСКОГО, проблемы возникают, в частности, из-за несовершенного законодательство о доступе к информации. “Это закон об информации. И потому общественные организации требуют, чтобы был принят закон о доступе к публичной информации”, - заявил он, напомнив, что соответствующий законопроект принят в первом чтении и уже практически готов для рассмотрения во втором чтении.

“И параллельно нужно принимать новую редакцию закона об информации, поскольку эта версия закона является чрезвычайно устаревшей и не отвечает общественным отношениям. Так же и этот законопроект уже есть в парламенте. И мы ждем, как власти в действительности будут обеспечивать свободу слова”, - отметил В.ЯВОРСКИЙ.

Как сообщили на пресс-конференции, в ближайшие дни общественные организации планируют провести массовую акцию, в рамках которой передать представителям властей письмо-обращение с требованием об обеспечении права граждан на доступ к информации.

Как сообщал УНИАН, 1 июня украинские журналисты объявили о начале общественного движения «Стоп цензуре!». Движение не является политической инициативой, не поддерживает и не поддерживается ни одной из политических сил.