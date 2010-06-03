ВААИД намерена обратиться в Генпрокуратуру в случае неснижения Госпотребстандартом тарифов на сертификацию автомобилей

Киев. 3 июня. УНИАН. Всеукраинская ассоциация автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) намерена обратиться в Генеральную прокуратуру Украины в случае неснижения Государственным комитетом Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики (Госпотребстандарт) тарифов на регистрацию сертификатов соответствия на автомобили.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сказал президент ВААИД Станислав ЩЕРБИНА.

По его словам, сегодня ни одна лаборатория в Украине не может квалифицированно провести сертификацию автомобилей в Украине, ни одна лаборатория не имеет официальной аккредитации в Европейском Союзе.

«Ни в одной стране Европе автодилер не занимается сертификацией автомобилей, этим занимаются производители», - добавил он.

В свою очередь, как отметил генеральный директор ВААИД Олег НАЗАРЕНКО, «начиная с 21 мая парализована система автоимпорта в Украине. Мы не можем получить сертификаты и не можем растаможить автомобили».

При этом он добавил, что ВААИД приветствует реакцию премьер-министра Николая АЗАРОВА на эту проблему, однако, после заявления премьер-министра никаких действий со стороны Госпотребстандарта не последовало.

Отметим, 2 июня т.г. премьер-министр Н.АЗАРОВ сказал, что «у меня лично глубокое возмущение вызывал случай, когда стоимость присвоения номера в электронной базе данных Госпотребстандарта хотят сделать на порядки дороже, чем стоимость проведения испытания и оценки соответствия, которые проводят органы сертификации. Во-первых, это своеволие прекращено: я уже подписал соответствующее решение. Во-вторых, предупреждаю: каждая попытка внедрить подобные платные услуги, создать конторы «Рога и копыта» под крылом государственных органов закончится тем, что не останется ни рогов, ни копыт, ни руководителей, ни кресел, а возможно и государственных органов, которые все равно не выполняют возложенные на них государством функции».

Как сообщал УНИАН, 1 июня Госпотребстандарт заявил, что цены на сертификацию автомобилей повышаться не будут. «Информация о возможном повышении в Украине стоимости сертификации автомобилей в 168 и более раз не отвечает действительности. Подобные заявления в печати можно объяснить лишь желанием кого-то дестабилизировать ситуацию как вокруг работы комитета, так и в отдельных сегментах нашей экономики», - отметил председатель Госпотребстандарта Олег ПОВОЛОЦКИЙ.

Справка УНИАН. Путем принятия национального стандарта ДСТУ 3415-96 «Система сертификации УкрСЕПРО. Реестр системы», а также собственных приказов, которые не имеют нормативного характера, Госпотребстандарт передал полномочия относительно ведения Реестра государственной системы сертификации Государственному предприятию «Украинский научно-исследовательский центр проблем стандартизации, сертификации и качества» и внедрил систему проведения этим предприятием экспертизы документов, поданных для регистрации в системе сертификации УкрСЕПРО на платной основе. ГП «УкрНИНЦ», пользуясь предоставленными полномочиями и своим монопольным положением, в мае текущего года попробовал повысить тарифы на выполнение отдельных работ по экспертизе документов в 168 - 5000 раз. Например, экспертиза сертификата соответствия за один автомобиль будет стоить вместо 12 грн. – 2016 грн., стоимость экспертизы сертификата серийной продукции с аттестацией производства до 3-х лет вместо 12 грн. – 60 тыс. грн., до 2-х лет вместо 12 грн. – 40 тыс. грн., до 1-го года вместо 12 грн. – 20 тыс. грн.