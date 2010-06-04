Фесенко возглавил Институт Горшенина

Киев. 4 июня. УНИАН. Новым директором Института Горшенина стал политолог Владимир ФЕСЕНКО.

Сегодня на пресс-конференции в УНИАН он сообщил, что его предшественник на этом посту Кость БОНДАРЕНКО ушел в «большую политику».

В.ФЕСЕНКО напомнил, что сейчас К.БОНДАРЕНКО занимает должность заместителя председателя партии “Сильная Украина” (председатель партии – вице-премьер Сергей ТИГИПКО).

Объясняя, почему он согласился перейти в Институт Горшенина, политолог отметил, что его связывают давние партнерские отношения с К.БОНДАРЕНКО, в том числе в последнее время - между Институтом Горшенина и Центром политических исследований “Пента”, который до недавнего времени возглавлял В.ФЕСЕНКО.

“Учитывая это, возникла идея работать вместе. Возникла идея ассоциированного партнерства Института Горшенина и центра “Пента”, - сказал он, отметив, что “Пента” не пропадает, а будет работать немного в другом формате.

“В данном случае мы на примере двух аналитических центров хотим продемонстрировать образец цивилизованного партнерства, цивилизованного объединения, потому что, думаю, именно этого не хватает украинскому бизнесу”, - сказал он.

В.ФЕСЕНКО отметил, что Институт Горшенина продолжит развитие связей с европейскими партнерами, а также будет развивать региональную сеть аналитических центров, которая и без того является крупнейшей в Украине.