Правозащитник рекомендует гражданам для самозащиты при незаконном задержании милицией предавать это огласке

Киев. 4 июня. УНИАН. Правозащитник Максим БАННИКОВ рекомендует украинцам для самозащиты при незаконном задержании милицией предавать это широкой огласке.

Об этом М.БАННИКОВ сказал во время пресс-конференции в УНИАН, посвященной случаям задержания граждан и содержания их в милиции, в частности трагической гибели студента Игоря Индило.

“Если у вас ситуация такая, как у Игоря Индило, или ваших родственников незаконно заключили в тюрьму, издеваются и прочее, то, во-первых, это огласка, огласка и еще раз огласка”, - отметил он.

Это, по его словам, можно сделать с помощью специализированных интернет-ресурсов, с помощью общественных организаций правозащиты и пр.

М.БАННИКОВ акцентировал внимание на праве граждан во время задержания поинтересоваться, в связи с чем это связано, то есть узнать причину, и праве сделать телефонный звонок своим родным или адвокату, чтобы сообщить о задержании и месте, куда вас везут.

Кроме того, по его словам, если вы задержаны, то важно найти профессионального и, главное, независимого адвоката.

При этом правозащитник выразил убеждение в необходимости отмены статьи 155 Уголовно-процессуального кодекса, которая позволяет какому-либо следователю прокуратуры или милиции, налоговой, СБУ задержать какое-либо лицо на трое суток до избрания ему меры пресечения.

По словам М.БАННИКОВА, система пыток и нечеловеческого обращения с гражданами Украины “является системной в органах Министерства внутренних дел”. Он также заявляет, что милиция является непрофессиональной: “Она не умеет общаться, не умеет документировать доказательства, не умеет доказывать вину лица, собирать прямые, косвенные доказательства... Она фактически все время пытается сделать так, чтобы человек признал себя виновным”.

При этом правозащитник обратил внимание, что в Украине на сегодняшний день существует плановое раскрытие преступлений. И при этот показатель составляет, по его данным, более 90%, тогда как в Европе раскрытие преступлений идет на уровне 40%.

“Если милиционер раскрывает меньше преступлений, чем по плану, с него снимают зарплаты, премии”, - отметил М.БАННИКОВ.

Такой подход в организации работы в структурах МВД, по его убеждению, и вызывает использование пыток и избиения задержанных при раскрытии преступлений.

Как сообщал УНИАН, 26 мая телеканал “1+1” сообщил, что в одном из общежитий Киева участковый милиционер забрал студента И.Индило в районный отдел милиции Шевченковского района столицы, а на утро родителям предложили забрать тело парня из морга.

В милиции отметили, что «после смерти судебная медицинская экспертиза не выявила следов насильственной смерти, но при этом констатировала черепно-мозговую травму и кровоизлияние». При этом в милиции опровергли информацию о том, что смерть студента наступила в результате действий сотрудников милиции.

28 мая прокуратура Шевченковского района Киева возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий сотрудниками Шевченковского райуправления милиции столицы, в котором погиб И.Индило.