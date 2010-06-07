Расчетно-кассовое обслуживание вашего бизнеса в ПАО «БТА Банк»

Особенность работы ПАО "БТА Банк" с юридическими лицами – индивидуальный подход к каждому клиенту. Поэтому, привлекая клиентов на расчетно-кассовое обслуживание, ПАО "БТА Банк" предлагает полный спектр услуг:

Открытие и обслуживание текущих счетов, которые предназначены для хранения средств и совершения расчетов в безналичной форме.

Платежи по поручению клиентов в гривне, иностранной валюте, международные платежи.

Операции с наличными средствами (прием, пересчет, выдача, прием наличных средств от физических лиц в пользу юридического лица).

Клиент-Банк - это программный комплекс высокого качества, созданный для удовлетворения потребностей клиента в оперативном и безопасном проведении платежей без затрат времени на посещения банка.

Учитывая специфику и особенности бизнеса своих партнеров, ПАО "БТА Банк" разработал оптимальный набор тарифов на расчетно-кассовое обслуживание: "Эконом", "Предприниматель", "Комплексный", "Партнер" и "V.I.P.".

Разобраться в особенностях каждого тарифного пакета помогут квалифицированные менеджеры, к которым можно обратиться в любом отделении ПАО «БТА Банк».