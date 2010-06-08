Национальный фестиваль современного танцевального театра «ZELYONKA-FEST»

Организатор: Киевский театр танца «Black O!Range» Место проведения: Киевский театр на Липках (Липская, 15/17) Время: 23 июня 2010 года, 19:00 Концепция фестиваля базируется на утверждении, что «танец является самодостаточным пластическим языком выражения мыслей, ощущений и чувств». При этом, употребляя слово «язык», мы подразумеваем обязательную возможность общения (со зрителем), то есть взаимообмена, который может и должен вызывать изменения в сознании и мировосприятии участников этого диалога.

…ДЛЯ ТЕХ, У КОГО ЕСТЬ, ЧТО СКАЗАТЬ

Фестиваль проходит в последнюю неделю июня и приурочен к закрытию танцевально-театрального сезона. На фестиваль приглашены профессиональные театры танца Украины. ZELYONKA-FEST – первый и пока единственный фестиваль в Украине, на котором мы предлагаем взглянуть на танец как на способ и возможность рассказать и узнать то, что не всегда получается выразить словами. Танец, как пластический язык, в котором невозможна цензура, а значит – возможно всё.

Гость фестиваля - Московский театр танца B.D.D.C. (хореограф - Денис Бородицкий, обладатель Гран-при международного фестиваля I.F.M.C.`08, приза "Открытие года" фестиваля "Искусство движения" (Ярославль, 2008)).

Цель фестиваля: пропаганда современного танцтеатра в Украине, установление контактов между украинскими, российскими и европейскими танцтеатрами, обмен опытом, проведение мастер-классов и поиск новых форм и тенденций развития.

Программа фестиваля: премьера спектакля "Не все умеют падать" Киевского театра танца "Black O!Range" и лучшие фрагменты из спектаклей прошедшего сезона. Новые работы театров "Потоки" (Днепропетровск), "Арт-студия Солнца" (Днепропетровск), Лаборатория Кристины Шишкаревой (Киев), Руслан Сантах (солист Киев-Модерн балет), театр танца "Болеро" (Винница), театр танца "Малюма и Такете (Киев)", совместный перформанс руководителей театров.

В рамках фестиваля пройдет тематическая фотовыставка работ молодых фотографов под названием «ПРОдвижение» и мастер-классы по техникам современного танца от хореографа Московского театра танца B.D.D.C. Дениса Бородицкого (классы пройдут на базе школы танца "Black O!Range Dance Studio").