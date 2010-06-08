“5-й канал” и ТВі обжалуют решение суда о прекращении лицензии на частоты вещания этих каналов

Киев. 8 июня. УНИАН. “5-й канал” и ТВі обжалуют решение Киевского окружного административного суда о прекращения лицензии на частоты вещания этих телеканалов.

Об этом заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор “5 канала” Иван АДАМЧУК и генеральный директор ТВі Николай КНЯЖИЦКИЙ.

“Решение суда, принятое сегодня, не вступило в законную силу, и канал ТВі, безусловно, обжалует это решение а суде. И надеемся на то, что все же суды у нас будут законными”, - сказал Н.КНЯЖИЦКИЙ.

“Канал будет подавать апелляционную жалобу – это факт”, - сказал И.АДАМЧУК.

При этом он отметил, что есть “угроза уничтожения информационного канала. Есть тому несколько причин. Первая причина – это предвзятое отношение, в первую очередь, Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Для меня было огромным удивлением узнать о том, что уполномоченный представитель Национального совета в суде признал иск полностью”.

Как сказал И.АДАМЧУК, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания сейчас не сформирован и любое его решение на этот день является нелегитимным. Он сообщил, что в случае, если решение суда вступит в силу, без “5-го канала” останутся 44 города в Украине, в частности, и Киев.

Кроме того, Н.КНЯЖИЦКИЙ сообщил, что в случае, если суд высшей инстанции подтвердит решение Киевского окружного административного суда относительно лицензий каналов, они будут обращаться в Европейский суд по правам человека.

“У нас, фактически, пытаются забрать всю сеть вещания. Мы принимали участие в конкурсе, с нашей точки зрения, открытом и справедливом, в условиях которого было сказано, что он создается с целью демонополизации”, - отметил Н.КНЯЖИЦКИЙ.

Также он сообщил, что ТВі будет обращаться к владельцам канала в связи с этой ситуацией.

“Фактически, у нас иностранный капитал, поэтому мы будем обращаться (к владельцам). Поскольку они являются людьми демократических взглядов, то никто не собирается отступать. Мы будем отстаивать демократические принципы, будем делать все, чтобы наш канал дальше работал. По крайней мере, у меня был разговор с владельцем, и он стоял именно на такой позиции”, - отметил Н.КНЯЖИЦКИЙ.

В свою очередь И.АДАМЧУК сообщил, что еще не беседовал с владельцем “5-го канала”.

“У нас еще не было встречи, он возвращается из-за границы только завтра, но то, что могли проговорить в телефонном режиме: абсолютно четко понятно, что будем бороться до последнего”, - сказал И.АДАМЧУК.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 июня, суд удовлетворил иск медиа-холдинга U.A.Inter Media Group к «5-му каналу» и ТВі. По словам члена наблюдательного совета «5-го канала», народного депутата Юрия СТЕЦЯ, суд полностью удовлетворил требования истца и признал недействительным решение Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания о предоставлении частот «5-му каналу». «По факту - забрать лицензию у «5 канала» и телеканала ТВі и других телеканалов», - отметил Ю.СТЕЦЬ.

Национальный Совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что исполнит решение суда в конфликте между медиа-холдингом U.A.Inter Media Group и «5-м каналом» и каналом ТВi. В заявлении по этому поводу отмечается, что конфликтная ситуация, которая возникла в связи с январским конкурсом на свободные частоты, продолжается уже полгода. “Для Национального совета обязательным будет выполнение его решения, потому что он всегда строил свою деятельность на принципах законности, защиты и содействия развитию телерадиоорганизаций Украины”, - отмечается в сообщении.

7 июня редакционный совет “5-го канала” обратился с открытым письмом к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, в котором просит защитить журналистов в ситуации с судом. По мнению коллектива, на процесс влияет владелец медиа-холдинга U.A. Inter Media Group - председатель СБУ, член Высшего совета юстиции Валерий ХОРОШКОВСКИЙ.

Эта группа обжаловала решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания от 27 января 2010 г. о выделении частот, которые достались по большей части каналу ТВі и “5 каналу”. Редакционный совет “5 канала” считает, что ситуация может привести к утрате лицензии. А следовательно, без работы может останется полутысячный коллектив, а Украина - подтвердит статус государства, в котором свертываются свободы.

В свою очередь В.ХОРОШКОВСКИЙ назвал “неправдивыми” обвинения работников “5-го канала” в свой адрес.