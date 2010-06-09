Наливайченко заявляет, что «5 канал» должны поддержать не только политики, но и общественные организации

Киев. 9 июня, УНИАН. Бывший председатель Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявляет, что «5 канал» должны поддержать не только политики, но и общественными организациями.

Об этом он сказал на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

По словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, сегодня нанесен “сокрушительный удар и по «5 каналу», и по коллективу”.

Он заметил, что «5 канал» - канал честных новостей» обеспечивал приход к власти как «предыдущего Президента Украины через свободное освещение и свободу слова, так и нынешнего Президента и нынешней команды, которая пользовалась свободно площадкой этого канала для выражения своих мнений и политических позиций».

По его словам, «произвол судов по отношению к телеканалам следует чрезвычайно серьезно ограничивать и останавливать». Он считает, что «5 канал» должны поддержать «не только политики», но и общественные организации.

Как сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО, “уберечь от рейдерских или других атак как сам канал, так и частоты, на которых он работает”.