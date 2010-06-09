Наливайченко инициирует принятие новой Конституции Украины

Киев. 9 июня. УНИАН. Бывший председатель СБУ, координатор Гражданской инициативы “Обновление страны” Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО подчеркивает необходимость принятия новой Конституции Украины.

На пресс-конференции в агентстве УНИАН он отметил, что “на сегодня реального народовластия в Украине не существует, потому что политики заврались с этой темой, система власти прогнила и сконцентрирована в центре”.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО отметил, что Гражданская инициатива вместе с Украинским юридическим обществом подготовили собственный проект Конституции.

Он выступает за всеукраинское обсуждение этого проекта.

По его словам, должны быть серьезно расширены полномочия местных органов власти. «Речь идет о проекте Конституции для народа, то есть, не под политика, не под партию, не под Президента того или другого”, - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Председатель Украинского юридического общества, член совета Гражданской инициативы “Обновление страны” Олег БЕРЕЗЮК заметил, что в основе проекта Конституции “лежит принцип народовластия”.

Он подчеркнул необходимость создать “такую систему, где народ будет контролировать каждую ветвь власти”. По его словам, предусмотрено четкое распределение полномочий между ветвями власти, поэтому «не будет конкуренции между ветвями власти, не будет того противостояния, которое есть сегодня в Украине».

Как сказал О.БЕРЕЗЮК, проектом предусмотрено, что “референдум является высшей формой непосредственно демократии”, По его словам, именно на референдуме должна быть принята сама Конституция. Он добавил, что на референдуме можно будет изменять те законы, которые “народ считает несправедливыми”.

О.БЕРЕЗЮК также отметил, что в проекте предусмотрено, что “Президент должен быть главой государства и главой исполнительной власти, и вместе с Кабинетом Министров Украины нести ответственность за деятельность правительства”. По словам О.БЕРЕЗЮКА, у парламента остаются контрольные функции, возможность объявления импичмента Президенту Украины и право отправлять любого из министров в отставку.

По словам О.БЕРЕЗЮКА, в то же время проектом не предусмотрено право Президента распускать Верховную Раду, он только может вынести вопрос относительно такой инициативы. При этом, если народ не проголосует за такую инициативу, то Президент Украины должен уйти в отставку.

Председатель Украинского юридического общества отметил, что за Верховным Судом Украины предлагается закрепить право “толкования Конституции и законов Украины”. Проектом предусмотрено, что именно Президент назначает судей первой инстанции. В то же время ВР будет избирать судей по представлению председателя Верховного Суда Украины на пожизненный срок. “Конституционный Суд Украины не нужен Украине, поэтому его функции должны быть переданы Верховному Суду”, - добавил О.БЕРЕЗЮК и отметил, что парламент должен избираться по мажоритарной системе.