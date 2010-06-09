Харьковская облорганизация Партии зеленых выступает против вырубки деревьев в парке имени Горького

Киев. 9 июня. УНИАН. Харьковская областная организация Партии зеленых Украины выступает против вырубки деревьев в парке имени Горького в Харькове.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель Харьковская облорганизации Партии зеленых Украины Андрей АНТОНОВ.

“Люди, которые не так давно подписывали документы на строительство магистрали через парковую зону, сегодня повязали зеленые ленты и манипулируют людьми, которые не и подозревают, как их используют, а между тем сами делают вид, что борются против своих же решений”, - отметил А.АНТОНОВ.

Также А.АНТОНОВ сообщил, что в СМИ появились сообщения о заявлениях и обращениях к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ от его имени. Вместе с тем председатель Харьковской облорганизации Партии зеленых заявил, что не имеет к настоящим документам никакого отношения.

“Это ничто иное как провокация и политические махинации”, - заявил он.

В свою очередь член политсовета Партии зеленых Украины Виталий КОНОНОВ по этому поводу отметил: “Тревожит именно эта позиция, что кто-то от имени партии пишет заявления. Это не только вызывает удивление и тревогу, поскольку происходящее сейчас в Украине по отношению к природе, кроме как уничтожением назвать нельзя”.

Также А.АНТОНОВ сообщил, что 19 июня в Харькове состоятся общественные слушания относительно ситуации с парком имени Горького.

“Мы выступим с предложением предоставить парку имени Горького статус ландшафтного”, - сказал А.АНТОНОВ.

Как сообщал УНИАН, в парке им. Горького с разрешения Харьковского горисполкома продолжается пробивка просеки для дороги, которая, по информации власти, должна решить транспортные проблемы в этом районе города. С начала вырубки на месте работ ее противники пытались остановить вырубку деревьев, заявляя, что она ведется незаконно. На просеке были разбиты палатки, возле которых круглосуточно дежурили активисты, на деревья поднимались альпинисты, чтобы помешать вырубке.

Периодически на месте событий происходили столкновения.