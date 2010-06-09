Треть украинцев положительно оценивает деятельность Януковича за первые три месяца пребывания на посту Президента - исследование

Киев. 9 июня. УНИАН. Треть граждан Украины положительно оценивает деятельность Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА за первые три месяца его пребывания у власти.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования “Индексы социального самочувствия и ожиданий населения Украины после 100 дней президентства В.ЯНУКОВИЧА”, представленные сегодня на пресс-конференции в УНИАН председателем “Фонда “Высшая школа профессиональной политики” Олегом ВОСТРИХ и директором Института социальных технологий Александром ТИХОНОВЫМ.

Так, 23,9% опрошенных оценили деятельность Президента преимущественно как позитивную, 11,9% - как вполне позитивную. 29,9% отметили, что в работе главы государства есть как плюсы, так и минусы; как вполне негативную деятельность Президента оценили 12,4% респондентов, как преимущественно негативную - 11,6%.

Деятельность Виктора ЮЩЕНКО на посту Президента оценили как вполне негативную 45,6% респондентов, как преимущественно негативную - 20,6%; 25,8% опрошенных отметили, что в его работе были как плюсы, так и минусы, 4% респондентов назвали деятельность В.ЮЩЕНКО как преимущественно позитивную, 1,2% - как вполне позитивную.

Деятельность Юлии ТИМОШЕНКО в должности премьер-министра как вполне негативную оценили 40,2% опрошенных, как преимущественно негативную - 16,6%; считают, что в ее работе были как плюсы, так и минусы, 26% респондентов, оценили ее роботу как преимущественно позитивную - 11,9%, а как вполне позитивную - 2,4%.

В ответ на вопрос: “Кому из политических (общественных) деятелей Вы доверяете?”, респонденты назвали 33 фамилии.

Больше всего - 30,7% опрошенных - доверяют В.ЯНУКОВИЧУ; 15,1% - вице-премьер-министру Сергею ТИГИПКО, 10,5% - Ю.Тимошенко, 5,4% - премьер-министру Николаю АЗАРОВУ, 5,2% - лидеру партии “Фронт перемен” Арсению ЯЦЕНЮКУ, 2,9% - председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ, 1,8% - руководителю Коммунистической партии Украины Петру СИМОНЕНКО, по 1,7% опрошенных доверяют В.ЮЩЕНКО и лидеру ВО “Свобода” Олегу ТЯГНИБОКУ.

В то же время 31% опрошенных не назвали ни одной фамилии политика.

По мнению О.ВОСТРИХ, результаты опроса свидетельствуют, что граждане очень разочарованы деятельностью политических лидеров.

О.ВОСТРИХ также отметил, что это первое исследование “Фонда “Высшая школа профессиональной политики”, и он планирует проводить такие исследования и в будущем.

“Здесь нет ни одного заказа, наша школа не является проектом какой-то политической партии или структуры”, - заверил он.

По словам О.ВОСТРИХ, два года фонд занимался вопросами объединения левых сил.

В свою очередь А.ТИХОНОВ сообщил, что Институт социальных технологий создан в 2001 году, он проводит различные исследования, в частности электоральные. Институт принимал участие в разработке методики для проведения экзит-полов на парламентских выборах.

Презентованное сегодня исследование “Индексы социального самочувствия и ожиданий населения Украины после 100 дней президентства В.ЯНУКОВИЧА” проводилось с 23 по 31 мая этого года. Всего были опрошены 1600 респондентов, ошибка репрезентативности составляет 2,8%.