В Верховную Раду прошли бы 4 партии, если бы выборы состоялись в ближайшее время – опрос

Киев. 9 июня. УНИАН. Если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее время, в парламент убедительно прошли бы четыре партии.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования ”Индексы социального самочувствия и ожиданий населения Украины после 100 дней президентства В.ЯНУКОВИЧА”, представленные на пресс-конференции в УНИАН председателем фонда “Высшая школа профессиональной политики” Олегом ВОСТРИХ и директором “Института социальных технологий” Александром ТИХОНОВЫМ.

Согласно опросу, за Партию регионов проголосовали бы 36,2% респондентов, за БЮТ - 12,8%, за партию «Сильная Украина» - 10,6%, за «Фронт перемен» - 4,1%.

С высокой вероятностью в парламент могли бы попасть Блок левых сил (2,8%) и «Наша Украина» (2,5%).

Против всех проголосовали бы 7,3%, не пошли бы на выборы 5,9%.

Исследование проводилось с 23 по 31 мая. Всего опрошено 1600 респондентов. Ошибка репрезентативности 2,8%.