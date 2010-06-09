Общественные организации требуют от Верховной Рады не поддерживать законопроект о мирных собраниях

Киев. 9 июня. УНИАН. Общественные организации требуют от Верховной Рады Украины не поддерживать во втором чтении проект Закона “О порядке организации и проведения мирных мероприятий”.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил член Общественного совета при МВД Украины по вопросам обеспечения прав человека Владимир ЧЕМЕРИС.

“Я вижу, что сейчас Партия регионов готова поддержать (законопроект), потому что им выгоден такой законопроект, который бы по сути ограничивал свободу собраний. Это выгодно любой власти. Сейчас всё, что мы просим, требуем, вернее, от Верховной Рады – не рассматривать этот законопроект 17 июня, как запланировано”, - сказал В.ЧЕМЕРИС.

По его словам, по положениям этого законопроекта не была проведена дискуссия в обществе. Кроме того, документ не получил позитивного одобрения Венецианской комиссии.

“Если власти позволить запрещать митинги, власть будет их запрещать”, - отметил В.ЧЕМЕРИС.

Кроме того, он сообщил, что в понедельник, 14 июня, когда будет проходить заседание Согласительного совета ВР, представители общественных организаций, которые выступают против этого законопроекта, будут проводить акции протеста с требованием от Верховной Рады не рассматривать его. В.ЧЕМЕРИС надеется, что эта акция будет всеукраинской.

В свою очередь, председатель всеукраинского профсоюза “Народная солидарность” Алексей КЛЯШТОРНЫЙ сообщил, что его организация обратилась к Госсекретарю США Хилари КЛИНТОН с письмом, в котором сообщается о том, что законопроект “О порядке организации и проведения мирных мероприятий” содержит положения, которые создают угрозу фактической ликвидации прав, гарантированных Конституцией Украины.

В обращении говорится, по его словам, о нормах, которые «позволяют местным органам власти при помощи зависимых от них судов запрещать проведение каких-либо публичных мероприятий, которые выражают критическое отношение к политике этих органов или центрального правительства».

“Мы аналогичные обращения направим также в соответствующие институты Европейского Союза, Совета Европы и ведущих европейских стран. Очевидно, что на сегодняшний момент лишь международное внимание и международное давление могут остановить украинскую власть в лице, в первую очередь, Президента ЯНУКОВИЧА, который по признанию самих ведущих представителей правящей коалиции является единственным центром власти в Украине. Следовательно, на сегодняшний день полностью от этого человека зависит, будет ли принят законопроект №2450”, - сказал А.КЛЯШТОРНЫЙ.

В.ЧЕМЕРИС отметил, что в законопроекте, подготовленном к первому чтению в парламенте, не были определены конкретные сроки для дачи заявки на проведение митингов, а в нынешнем тексте законопроекта такой срок составляет 4 дня. По мнению В.ЧЕМЕРИСА, это очень много времени, нужно реагировать намного быстрее. “Если бы харьковчане подавали заявку за 4 дня, то там бы за это время уже весь парк вырубили”, - сказал он.

В.ЧЕМЕРИС также отметил, что законопроектом значительно осложняется процедура направления заявки на проведение митингов, то есть человек, подающий заявку на проведение мирного собрания, должен доказать, что он является гражданином Украины.