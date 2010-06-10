Херсонский фермер просит органы власти провести геологоразведку залежей нефти на территории его хозяйства

Киев. 10 июня. УНИАН. Председатель фермерского хозяйства «Конкордия» (с. Князе-Григорьевка Великолепетихского района Херсонской области) Александр ХАЯН просит заинтересованные органы власти провести геологоразведочные работы на наличие залежей нефти и газа на участке его фермерского хозяйства.

Об этом А.ХАЯН сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, на территории его хозяйства на глубине 2-3 км в кристаллических породах находятся очень большие залежи нефти с запасами около 700 млн. тонн, а также залежи газа, что подтверждалось результатами многочисленных экспертиз, проведенных, например, Комплексной геолого-аналитической экспедицией ДП «Полтаванефтегазгеология» и «Крымгеология».

Сертификаты, выданные А.ХАЯНУ, свидетельствовали: в пробах - 84,25-87,06% метана, 1,6-2,03% кислорода и, главное, 11,34-13,72% азота, что указывает на нефть.

Однако, по его словам, никому из заинтересованных государственных органов это не интересно.

А.ХАЯН добавил, что неоднократно обращался в Кабинет министров Украины, Минприроды, Минтопэнерго, Госгеолслужбу и другие органы власти, но везде ему отказывали в проведении геологоразведочных работ на его участке, ссылаясь на то, что якобы в Украине все большие структуры разведаны, исследованы и в них крупных запасов нефти уже нет. Остались только запасы в нетрадиционных местах, которыми раньше никогда не занимались.

А.ХАЯН также отметил, что в 1999 году он получил лицензию на проведение геологоразведочных работ на территории его хозяйства, однако из-за отсутствия средств работы не проводятся.