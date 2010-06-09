В Киеве 10-13 июня пройдет чемпионат Европы по футболу среди строительных компаний

Киев. 9 июня. УНИАН. В Киеве 10-13 июня этого года на НТК им В.М. Банникова (Верхнее поле НСК «Олимпийский») пройдет третий неофициальный чемпионат Европы по футболу среди строительных компаний, посвященный Евро-2012 и памяти Анатолия Пузача.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель оргкомитета чемпионата Виталий ТАРАСЕНКО.

По его словам, в чемпионате примут участие восемь команд строительных компаний, среди которых холдинговая компания «Киевгорстрой», представитель компании Jonsered (Швеция) в Украине АОЗТ «Альцест» (Киевская обл.), «СВП-Майстер» (Бердичев), «Будстар Груп» (Киев), «Епицентр К» (Киев), Rehau (Германия), «Гурост Буд» (Гореничи, Киевская обл.), «ЮгИнвестСтройСервис» (Симферополь).

В ходе пресс-конференции главный арбитр Виктор ДЕРДО провел среди участников турнира жеребьевку, по результатам которой команды были разделены на две подгруппы по четыре команды в каждой.

В.ТАРАСЕНКО уточнил, что открытие турнира состоится в 13:00 10 июня, а финал чемпионата – в 17:00 13 июня.

Организаторами проведения чемпионата выступают Комитет по строительству, градостроительству, жилищно-коммунальному хозяйству и региональной политике Верховной Рады Украины, Министерство по делам семьи, молодежи и спорта, Министерство регионального развития и строительства, Федерация футбола Украины при участии дирекции НТЦ им. В.М. Банникова и газеты «Киевский футбол в Украине».

Среди партнеров турнира – фирма «Борис», ООО «Алло Такси», «Квиткова садыба», агентство УНИАН, «Спорт.Главред», «Радио Эра» и другие.