В День Конституции на Европейской площади Киева откроется международный фестиваль “Сходи до неба”

Киев. 11 июня. УНИАН. В День Конституции Украины 28 июня на Европейской площади Киева, на ступенях Украинского дома, состоится открытие ежегодного международного фестиваля “Сходи до неба”.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил идеолог и президент фестиваля Владимир СИМОНОВ.

По его словам, фестиваль задуман как постоянные масштабные мероприятия, в которых планируется задействовать признанные на международном уровне творческие силы Украины, России и Беларуси.

“Ключевая идея фестиваля – через высоту творчества международно признанных мастеров, создающих пространство красоты и гармонии, вдохновить каждого человека на реализацию себя и гармонизацию пространства вокруг”, - сказал В.СИМОНОВ.

По его словам, фестиваль “Сходи до неба” проявляет активный имидж Украины, утверждая новейшую инициативу поиска современных критериев взаимопонимания и сотрудничества, в первую очередь, между славянскими странами. В.СИМОНОВ отметил, что сегодня как никогда в обществе востребованы новая роль женщины, новый имидж Украины и новое сознание человека.

В свою очередь, директор проекта Анна РИЗАЕВА сообщила, что в рамках фестиваля состоится шоу цветов «Вдохновение женщины», круглый стол представителей элит Украины, России, Беларуси «Миротворчество женщины и глобальный мир», вернисаж картин «Красота и гармония мира».

Для участия в гала-представлении приглашены мастера, утвердившие свой творческий уровень не только в масштабах славянских стран, но и за их пределами. В частности, авторские работы представят дизайнеры: Вячеслав ЗАЙЦЕВ с коллекцией московского дома моды "Slava Zaitsev", Михаил ВОРОНИН с коллекцией "Мужчина в смокинге", Ольга СИМОНОВА с оригинальной коллекцией "Танец Себя РасСвета", созданной специально для фестиваля.

Музыкальный тон фестиваля будут создавать корифей джаза Алексей КОЗЛОВ и ансамбль «Арсенал», вокальная группа «Камерата», прима-балерина Национальной оперы Украины Елена ФИЛИПЬЕВА, лауреат международного конкурса им. Соломии Крушельницкой Лилия ГРЕВЦОВА, композитор Игорь СТЕЦЮК, Национальный симфонический оркестр под управлением Владимира СИРЕНКО.

Фестиваль проводится при содействии Кабинета министров Украины, Министерства иностранных дел, Министерства культуры, Гостелерадио, Киевской горгосадминистрации.