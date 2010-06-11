В сентябре выйдет автобиографическая книга Яны Клочковой “Сила Океана”

Киев. 11 июня. УНИАН. В сентябре этого года выйдет автобиографическая книга четырехкратной олимпийской чемпионки, мировой рекордсменки, Героя Украины Яны КЛОЧКОВОЙ “Сила Океана”.

Об этом Я.КЛОЧКОВА сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН. В пресс-конференции также принял участие Игорь СТЕПУРИН - директор издательства «Саммит-книга», которое издает книгу.

Книга тематически разделена на три части. В первой части Я.КЛОЧКОВА рассказывает о своем детстве, отношениях с родителями, о школе, а также о судьбоносной встрече с будущим тренером и «второй мамой» Ниной КОЖУХ. Вторая часть книги «Сила океана» повествует о первых серьезных победах на соревнованиях, в том числе и международных. Третья, заключительная часть – это, по словам Я.КЛОЧКОВОЙ, своеобразное подведение итогов о жизни в большом спорте. Рассказы спортсменки иллюстрируют более 60 фотографий из семейного альбома.

По словам Я.КЛОЧКОВОЙ, над книгой она работала около полугода. К ее написанию также были непосредственно привлечены родители спортсменки.

«Эта книга о спорте в моей жизни, о спортивной карьере. Личную жизнь мы не трогали, потому что я думаю, что не нужно смешивать все в «одной кастрюле». Я понимаю, что людям интересна, конечно, и эта сторона моей жизни, но спортивная часть – это то, благодаря чему я есть в этой жизни. А остальные перипетии тоже важны, но не настолько», - отметила Я.КЛОЧКОВА.

В свою очередь И.СТЕПУРИН отметил, что книга издается с целью приобщения украинцев к плаванию и популяризации спорта и здорового образа жизни.

Первоначально запланировано, что книга выйдет тиражом 3-5 тыс. экземпляров, но в дальнейшем его хотят увеличить до 10-15 тыс.

Издатель обещает, что книга попадет в доступную для детей и родителей ценовую категорию, и с этой целью сейчас ведутся переговоры с инвесторами.

«И мы в сентябре планируем книгу уже выдать, даже, я думаю, к Львовскому форуму издателей и книгораспространителей», - отметил И.СТЕПУРИН.

Я.КЛОЧКОВА пообещала, проведет автограф-сессию и презентацию книги «Сила океана», несмотря на то, что в сентябре у нее уже будет много забот, связанных с появлением маленького ребенка.

Она также сообщила, что идея написать автобиографическую книгу пришла к ее коллеге - чемпиону мира, чемпиону Европы, заслуженному мастеру спорта по плаванию Денису СИЛАНТЬЕВУ, с которым она реализует проект по поддержке олимпийского молодежного плавания.

По словам Я.КЛОЧКОВОЙ, вместе с Д.СИЛАНТЬЕВЫМ в этом году она продолжит бесплатно обучать детей плаванью, привлекая к этому делу опытных тренеров.

Как сообщалось, в прошлом году на открытых пляжах Киева и Запорожья по инициативе спортсменов проводились занятия плаванием для детей в возрасте 6-12 лет, а также мастер-классы чемпионов. В этом году проект будет реализован в 5 городах – Киеве, Запорожье, Львове, Херсоне и Житомире. Занятия будут проводиться со 2 июля по 31 августа.