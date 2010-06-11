ОАО «ЮГОК» завершает выплату работникам задолженности по выслуге лет за 2009 год
ОАО “Южный горно-обогатительный комбинат” (г. Кривой Рог, Днепропетровская область) в июне текущего года завершает погашение задолженности по выплате работникам комбината вознаграждения за выслугу лет за 2009 г.
Об этом сообщается в пресс-релизе предприятия, переданном УНИАН.
Согласно сообщению, сумма выплаты составит 7 млн. 776 тыс. гривен.
Общая сумма задолженности по выслуге лет на ЮГОКе за 2009 год составляла на 1 мая 2010 9 млн. 699 тыс. грн. В мае текущего года был выплачен предыдущий транш задолженности в размере 1 млн. 923 тыс. грн.
«Южный ГОК нацелен на построение стабильного конкурентоспособного бизнеса, составной частью которого является обеспечение социальных гарантий работникам комбината. Наша цель – обеспечение уровня заработной платы сотрудников комбината на уровне ведущих предприятий отрасли», - приводит пресс-служба слова и.о. председателя правления ОАО «ЮГОК» Михаила КОРОЛЕНКО.
С учетом выплаты за выслугу лет, среднемесячная заработная плата работников ОАО «ЮГОК» за май текущего года составила 3 тыс. 902 грн., что соответствует среднеотраслевым показателям.
* * * ОАО “Южный горно-обогатительный комбинат” (г. Кривой Рог, Днепропетровская область) является одним из основных производителей железорудного сырья - концентрата и агломерата - в Украине. Основными акционерами ОАО «ЮГОК» являются ЗАО "Смарт-холдинг" и компании-собственники "Evraz Group", которые в конце 2007 года приобрели 50% акций ЮГОКа у группы "Приват". На комбинате работает более 8500 человек. В мае работникам предприятия была произведена досрочная выплата заработной платы, повышенной на 32,14%.
Основными акционерами ОАО «ЮГОК» являются ЗАО "Смарт-холдинг" и компании-собственники "Evraz Group", которые в конце 2007 года приобрели 50% акций ЮГОКа у группы "Приват".
На комбинате работает более 8500 человек. В мае работникам предприятия была произведена досрочная выплата заработной платы, повышенной на 32,14%.