ОАО «ЮГОК» завершает выплату работникам задолженности по выслуге лет за 2009 год

ОАО “Южный горно-обогатительный комбинат” (г. Кривой Рог, Днепропетровская область) в июне текущего года завершает погашение задолженности по выплате работникам комбината вознаграждения за выслугу лет за 2009 г.

Об этом сообщается в пресс-релизе предприятия, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, сумма выплаты составит 7 млн. 776 тыс. гривен.

Общая сумма задолженности по выслуге лет на ЮГОКе за 2009 год составляла на 1 мая 2010 9 млн. 699 тыс. грн. В мае текущего года был выплачен предыдущий транш задолженности в размере 1 млн. 923 тыс. грн.

«Южный ГОК нацелен на построение стабильного конкурентоспособного бизнеса, составной частью которого является обеспечение социальных гарантий работникам комбината. Наша цель – обеспечение уровня заработной платы сотрудников комбината на уровне ведущих предприятий отрасли», - приводит пресс-служба слова и.о. председателя правления ОАО «ЮГОК» Михаила КОРОЛЕНКО.

С учетом выплаты за выслугу лет, среднемесячная заработная плата работников ОАО «ЮГОК» за май текущего года составила 3 тыс. 902 грн., что соответствует среднеотраслевым показателям.