Глава совета директоров Avangardco IPL, посетил ближний восток

С 7.06 по 13.06 состоялся официальный визит Главы совета директоров Avangardco IPL Бахматюка Олега в страны Ближневосточного региона. Он посетил Иорданию, Ливан, Ирак и республику Курдистан. По итогам проведённого визита был отмечен высокий уровень заинтересованности в поставках яйца в данные страны.

За недельный визит было проведено порядка 30 встреч. Встречи проходили на высшем уровне. Бахматюк Олег провёл встречи с Министром сельского хозяйства Иордании Саидом Аль Масри, Министром сельского хозяйства Ливана Хадже Хассаном, Министрами сельского хозяйства Ырака и Республики Курдистан Джамилем Ахмедом Аббаси. Также, встречи прошли с главами Торгово-промышленных палат Иордании Раидом Саифи и Ливана Рабихом Сабра. На данных встречах обсуждались вопросы продовольственной безопасности данных стран и возможной роли Украины, как страны экспортёра продуктов животноводства.

Также, за время визита были проведены встречи с крупнейшими бизнесменами Иордании, Ливана и Ирака. На встречах оговаривался высокий уровень заинтересованности в поставках продукции животноводства в данные страны и частности яйца куриного пищевого. По оценкам участников рынка, данный регион имеет потенциал в поставках яйца и яичных продуктов в размере порядка 7,5 млрд. штук яиц в год, при этом более 50% поставок приходится на Ирак. При этом, Украина оценивает потенциал поставок на уровне 4 млрд. штук яиц в год.

По итогам прошедшего визита, были достигнуты договорённости о взаимовыгодных условиях сотрудничества, которые в дальнейшем будут закреплены долгосрочными договорами поставок.