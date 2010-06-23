За год действия Закона «О запрете игорного бизнеса в Украине» украинский бюджет недосчитался миллиардов гривен

В пятницу, 25 июня 2010 г. в 11:30 в пресс-центре информационного агентства «УНИАН» начнется пресс-конференция Украинской ассоциации деятелей игорного бизнеса, посвященная году с момента вступления в силу Закона «О запрете игорного бизнеса в Украине». Спикеры расскажут об изменениях, которые произошли за данное время, нерешенных проблемах и планах по изменению ситуации.

Напомним, что с момента вступления закона в силу прекратилась выдача лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в Украине. Согласно закону, лицензии, выданные субъектам предпринимательской деятельности до дня вступления в силу этого Закона, отменяются. Закон предусматривает за его нарушение штраф в размере 8 тыс. минимальных зарплат с конфискацией игорного оборудования, а доход от проведения азартной игры подлежит перечислению в госбюджет.

В законе Кабинету министров поручается разработать в течение трех месяцев специальный закон об игорном бизнесе в Украине и специальных территориях, где будет разрешена игорная деятельность. В действительности по истечению 12 месяцев подобный документ разработан не был, а предложения украинских операторов по регулированию рынка отклонены. Таким образом, временный мораторий на ведение игорного бизнеса оказался бессрочным.

«За год государственный бюджет недополучил миллиарды гривен, которые легальные игроки платили в виде лицензий, патентов, сборов и налогов. Около 250 тыс. человек оказались безработными, и, соответственно, около 1 млн. членов их семей. И это все произошло в период кризиса – в то время, когда государство должно было особо заботиться о сохранении рабочих мест и наполнении бюджеты, - говорит Григорий Трипульский, Президент Украинской ассоциации игорного бизнеса. – Одновременно с этим нелегальный игорный бизнес не прекратил свое существование – действуют подпольные залы, открылись многочисленные интернет-клубы, которые, по сути, являются аналогами залов игровых автоматов. Таким образом, проблема усугубилась: отсутствие контроля данного вида бизнеса (включая доступ несовершеннолетних), отсутствие поступлений в бюджет, рост коррупции и т.п.»

Для разрешения сложившейся ситуации Ассоциации Украинской ассоциации игорного бизнеса и Букмекеров Украины планирует обратиться к Премьер-министру и Президенту Украины.

Спикеры пресс-конференции:

– Григорий Трипульский, Президент Украинской ассоциации игорного бизнеса;

– Оксана Зинченко, Президент Ассоциации букмекеров Украины

- – Игорь Макиевский, и.о. Главы Рады Всеукраинского объединения работодателей отрасли культуры, отдыха и развлечений.

Просьба аккредитоваться до 16:00, 24.06.2010

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