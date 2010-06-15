Партия регионов, "Сильная Украина" и БЮТ имеют больше всего сторонников – опросы

Киев. 15 июня. УНИАН. Партия регионов, партия "Сильная Украина" и Блока Юлии Тимошенко имеют больше всего сторонников.

Политическая партия "Сильная Украина", лидером которой является действующий вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО, по своей популярности среди украинских избирателей занимает второе место после Партии регионов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании Q&Q Research, обнародованные сегодня на пресс-конференции в УНИАН директором компании по работе с клиентами Юлией СЛИСАРЕНКО.

"Мы опросили 3000 человек в городах и сельской местности. Согласно полученным данным, сторонниками Партии регионов являются 35,4% опрошенных, партии Сергея ТИГИПКО "Сильная Украина" - 21,7%, БЮТ - 18,6%. Дальше идут "Фронт перемен" (6,5%), НУ-НС - 3,2%, Блок Литвина (1%)", - сказала Ю.СЛИСАРЕНКО.

Она уточнила, что опрос проводился с 27 марта по 10 апреля 2010 года в 27 регионах по репрезентативной выборке, допустимая статистическая погрешность составляет 1,8%.

Комментируя результаты опроса, заместитель председателя партии "Сильная Украина" Константин БОНДАРЕНКО сказал: "Украинцы устали от противостояния между разными политическими силами - они хотят изменений. Поэтому прорыв "Сильной Украины" в фаворы общественного доверия свидетельствует о том, что партия и ее лидер продемонстрировали украинцам, что выход из этого тупика старой власти, старых политиков и неактуальных подходов к управлению страной есть".

Кроме того, он считает, что приведенные результаты подтверждают правильность принятого в свое время С.ТИГИПКО решения - стать вице-премьер-министром.

В то же время К.БОНДАРЕНКО отметил, что политическая сила, которую он представляет, однозначно будет принимать участие в выборах в местные органы власти.

"Можно говорить, что партия "Сильная Украина" пройдет первое боевое крещение на этих выборах, используя и трансформируя кредит доверия, данный ей избирателями, которые на президентских выборах поддержали лидера партии С.ТИГИПКО", - сказал К.БОНДАРЕНКО, добавив, что "мы достаточно уверенно смотрим в будущее".

Отвечая на вопрос, будет ли объединяться "Сильная Украина" с другими партиями для участия в местных выборах, он отметил, что "для нас абсолютно идеальным было бы сотрудничество с политическими силами вплоть до объединения, но с теми, которые работают исключительно на реформаторской основе. Поэтому мы готовы к каким-либо компромиссам".

В то же время К.БОНДАРЕНКО выразил убеждение, что Украина на сегодняшний день не готова к проведению местных выборов по пропорциональной системе, а потому оптимальной является смешанная система – 50 на 50 (по избирательным спискам и на мажоритарной основе).