Партия "Сильная Украина" не будет осуществлять "валовой набор" в свои ряды - Бондаренко

Киев. 15 июня. УНИАН. Политическая партия "Сильная Украина" будет не применять принцип “валового набора” в свои ряды, а руководствоваться исключительно личностными качествами претендентов.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил заместитель председателя партии Кость БОНДАРЕНКО.

"Мы надеемся привлечь людей, которые воспринимают политическую ситуацию не сердцем, а умом и умеют анализировать... Но наш ориентир - отказаться от валового набора в партию: нам не нужны "мертвые души" и случайные люди. Делается акцент на качество кадров, поскольку каждый на своем месте должен быть дублером лидера партии. Нам важно, чтобы каждый член партии был человеком, на которого можно было опереться и положиться", - сказал К.БОНДАРЕНКО.

По его словам, по состоянию на середину мая партия "Сильная Украина" насчитывала более 80 тысяч членов.