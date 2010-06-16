19-20 июня в Киеве состоится фестиваль «Козацький розгардіяш на «Мамаєвій Слободі»

Киев. 16 июня. УНИАН. 19-20 июня в Киеве состоится «Фестиваль украинско-крымско-татарской традиционной культуры «Козацький розгардіяш на «Мамаєвій Слободі».

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН директор казацкого поселка “Мамаева Слобода”, председатель оргкомитета фестиваля Константин ОЛИЙНЫК.

“Мы этим фестивалем традиционной крымско-татарской и казацкой украинской культуры хотим объединить нас. Это первый такой фестиваль ”, - сказал К.ОЛИЙНЫК.

Слово «Розгардіяш» не является синонимом слова беспорядки, кавардак - это казацкая тактика ведения боя, когда казаки разрозненными группами врывались в ряды врагов, разобщали врага и противники не знали, где главный удар”, - добавил он.

Председатель творческого департамента ВМОО «ФРИ» Тамила ТАШЕВА сообщила, что на фестивале крымско-татарскую и украинскую средневековую традиционную культуру будут представлять выступления групп «Maqam» («Маккам») и «Мерджан», «Хорея казацкая» и «Рожаница».

В рамках фестиваля традиционной украино-крымско-татарской культуры состоится рыцарский турнир с участием конных каскадерских команд украинских казаков и крымско-татарских всадников.

Также в рамках фестиваля будет проведена выставка воспроизведенных «Обуховских» и «Казацких» рушников из коллекции «Мамаевой Слободы», которая насчитывает свыше 100 единиц, а также персональные выставки и мастер-классы.

Со стороны крымско-татарских гостей традиционное декоративно-прикладное искусство будет представлено художниками из творческого объединения «Чатыр-Даг».

В рамках фестиваля на площадке возле мельницы в казанах на «живом огне» будут готовиться традиционные блюда крымско-татарской и украинской кухни.

Также будет развернут «Полевой лагерь» казацкого куреня.

Первый день фестивалю завершится «Вечерницами до третьих петухов» с веселой музыкой и танцами двух народов.