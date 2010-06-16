В Украине стартовал социальный проект "Бренд города - дело горожан"

Киев. 16 июня. УНИАН. В Украине 27 мая стартовал социальный проект "Бренд города - дело горожан".

Как сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН один из основателей проекта, специалист по брендингу Татьяна ЖДАНОВА, "Бренд города - дело горожан" - первый проект, созданный на так называемой социальной платформе ВикиСитиНомика, которая предполагает практическое обучение экономическим отношениям нового типа.

"В нашем случае бренд города - это не логотипы, не реклама, это - духовная сущность города, его роль в стране, мире, его особенности, символы, легенды и т.д. Бренд города создается не властью, а его жителями", - сказала она.

По словам Т.ЖДАНОВОЙ, проект реализуется с целью проявить, наполнить новизной уже существующий бренд, идеи, традиции города, сделав их более привлекательными для всех путем "объединения полярных точек зрения, рационального и иррационального, явного и скрытого, путем интеграции". Также она отметила, что добиться этого можно, следуя принципам взаимного доверия и уважения, открытости, сотрудничества на равных, доступности и умения делиться идеями, свободы личного выбора.

В свою очередь специалист по маркетингу проекта Валерий ПЕКАРЬ отметил, что бренд любого города ассоциируется у его жителей совсем иначе, нежели пытается навязать им власть, поэтому новый проект удален от власти, неполитичен, а социально ориентирован.

Продолжая тему, PR-координатор проекта Полина БАШКИНА добавила: "У нас есть свои методологии, позволяющие людям объединяться в сообщества ради единой идеи". "С помощью уникальных технологий специалисты нашей команды, встречаясь с жителями городов, провоцируют, интегрируют, создают платформу для объединения городских сообществ, а они уже создают Городской бренд", - добавила П.БАШКИНА. По ее словам, имеющаяся методика уже была успешно апробирована во время встреч с жителями Николаева, на очереди аналогичные "тренинги" в Запорожье, Харькове, Ивано-Франковске, Львове, Донецке.