Бывшие сотрудники правоохранительных органов презентовали доклад “100 дней нового руководства МВД”
Киев. 17 июня. УНИАН. Бывшие сотрудники Министерства внутренних дел презентовали доклад “100 дней нового руководства МВД”.
Доклад был представлен сегодня в УНИАН бывшим советником министра внутренних дел по правам человека и тендерным вопросам Екатериной ЛЕВЧЕНКО.
“Важный вопрос, который мы поднимаем каждый раз, – это отлучение общественности от осуществления контроля над деятельностью правоохранительных органов Украины, отлучение общественности от возможности осуществления мониторинга в этой сфере”, - сказала К.ЛЕВЧЕНКО.
По ее словам, общественность беспокоит механизм сотрудничества МВД с институтами гражданского общества. В частности, это касается изменений в порядке продажи железнодорожных билетов, нарушения прав граждан на мирные собрания.
“Сегодня действительно под угрозой те первые ростки сотрудничества, которые нарабатывались с 2004 года и которые развивались, несмотря на перманентные изменения в руководстве МВД”, - отметила она.
К.ЛЕВЧЕНКО также сообщила, что заявления граждан отображают тенденцию зарегистрированных преступлений. За последние три месяца их количество возросло на 31,7% по Украине. В частности, в Днепропетровской области этот показатель увеличился на 63,2%, В Черниговской – на 47,9%, Кировоградской – на 44,1.
По словам К.ЛЕВЧЕНКО, особенно беспокоит граждан рост на 43,6% зарегистрированных тяжелых видов преступлений общей уголовной направленности, в т.ч. в АР Крым - на 77,2%, Закарпатье – на 64,7%, Кировоградской области – на 54,3%, Донецкой – на 51,7%.
Кроме того она обратила внимание, что после назначения нового министр внутренних дел были заменены все, кроме одного, заместители, 90% руководителей департаментов, подавляющее большинство руководителей управлений и отделов. В частности, из 27 начальников УМВД и ГУМВД в областях на службе были оставлены лишь трое. Без предварительной экспертизы и соответствующего планирования начались изменения в структуре МВД, в частности, был создан департамент финансовой и экономической безопасности, “функции и задачи которого неизвестны до настоящего времени”, одновременно ликвидировано Управление мониторинга соблюдения прав человека.
“Ряд назначений новых руководителей осуществлен вопреки служебной целесообразности, без учета требований к надлежащему уровню профессионализма кандидатов, их организаторских способностей, знания оперативной обстановки и навыков оперативной работы”, - считает К.ЛЕВЧЕНКО.
Говоря о ситуации, сложившейся с мирными собраниями граждан, бывший помощник министра внутренних дел по правам человека в Харьковский области Юрий ЧУМАК отметил: “Граждане могут повлиять непосредственно на власть лишь во время выборов и референдумов. Затем обратную связь власть видит, если власть хочет это видеть, в выступлениях граждан во время мирных собраний. И насколько эта связь хороша, настолько можно судить о демократичности общества. К сожалению, в нынешних условиях говорить о том, что происходящие события имеют демократический характер, у меня нет никаких оснований. Можно говорить о том, что на высших ступенях власти начались определенные тенденции, которые свидетельствуют о том, что власть не очень вообще-то желает видеть мирные акции протеста рядом с собой”.