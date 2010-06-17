триумф зрелости и молодости украинской керамики 17 июня, 2010 г. СЛАВЯНСК (Донецкая область) - Сегодня в рамках Недели Керамики в Украине завершил свою работу Третий Всеукраинский симпозиум художественной керамики «УКРАЇНА СОБОРНА».

Симпозиум прошел в центре современной керамики Украины – городе Славянске (Донецкая область). В нынешнем году он собрал 25 художников-керамистов и скульпторов изо всей Украины, от признанных мастеров до выпускников художественных вузов Киева, Львова, Полтавы. Каждый из мастеров представил три работы на темы «Дороги истории: 825 лет «Слова о полку Игореве», «Воспоминания о детстве» и «Человек и море».

Жюри симпозиума - известный украинский керамист заслуженный художник Украины Александр Миловзоров, заведующая сектором керамики, старший научный сотрудник Национального музея украинского народного декоративного искусства Ирина Бекетова, народный художник Украины Галина Мешкова, искусствовед Татьяна Зиненко – решили не присуждать Гран-при.

Вместо Гран-при за серию работ во всех номинациях жюри решило поспособствовать проведению в Национальном музее украинского народного декоративного искусства персональной выставки работ художника Андрея Собянина (Полтава). Первую премию симпозиума жюри присудило работе известного киевского художника, керамиста и галериста Марка Галенко «Воспоминания детства».

Вторая премия - работа «Мифология» Георгия Беро (Донецк).

Третья премия – «Мета Марфи Зі», работа художника и скульптора Андрея Ильинского.

«Симпозиум, который мы с братьями придумали 10 лет назад как абсолютно творческий проект, в третий раз подтвердил, что искусство не знает границ и делений. К нам, на Восток Украины, приезжают художники с Запада, Центра, Юга и Севера, и получают такой заряд энергии от работы и общения друг с другом именно в Славянске, которого им, по их же словам, хватает на годы творчества. А значит, мы в который раз достигли своих целей. И будем продолжать свою культурную акцию, давая вдохновение уже маститым творцам, и помогая вырасти новым звездам украинской керамики», - отметил Анатолий Левит, один из организаторов симпозиума.

«Симпозиум – это сильнейший толчок для развития творчества, источник впечатлений и ступень, на которой они начинают свои новые работы и формируют планы на будущее», - считает Ирина Бекетова, член жюри, заведующая сектором керамики Национального музея украинского народного декоративного искусства.

«Для нас каждый симпозиум – это, прежде всего радость работы с глиной и радость общения. Именно здесь мы имеем возможность не только встретиться, обменяться впечатлениями и опытом, но и понаблюдать друг за другом, черпать вдохновение и идеи для дальнейшей работы», - говорит Лариса Антонова, участница и одна из призеров нынешнего Симпозиума.

В рамках симпозиума состоялся пресс-тур с участием журналистов всеукраинских и общественно-политических СМИ. В ходе пресс-тура представители СМИ имели возможность пообщаться с участниками форума и понаблюдать за их работой, познакомиться с предприятиями, выпускающими керамическую продукцию – «Зевс Керамика» и «Керамические массы Донбасса», посетить Детский оздоровительный центр для детей сирот «Изумрудный город», где работает еще одна программа компании – «Гончарные мастерские для детей сирот».

Организаторами мероприятия традиционно выступили ЗАО «А/Т «Глини Донбасу», ЗАО «Керамические массы Донбасса», ЗАО «Зевс – Керамика» (г. Славянск); соорганизаторами: Министерство культуры и туризма Украины, Национальный Союз художников Украины, Национальный музей украинского народного декоративного искусства.

Киевляне смогут увидеть работы участников Третьего всеукраинского симпозиума художественной керамики «УКРАЇНА СОБОРНА» в одной из Киевских галерей летом нынешнего года.

***ЗАО «А/Т Глини Донбасу» начало работу в 1995 году с добычи и поставки пластичных беложгущихся глин, которые прекрасно зарекомендовали себя у крупнейших производителей керамических изделий Западной и Восточной Европы, США, на Ближнем и Дальнем Востоке. В настоящее время предприятие специализируется не только на добыче и поставках высококачественных глин, залегающих в Донецкой области, но и каолина (месторождения Винницкой области), а также на производстве керамических масс и композитов. «Зевс Керамика» - одна из немногих успешных компаний, производящих керамическую плитку в Украине. Основная задача «Зевс Керамики» - создать качественный керамический гранит Zeus Ceramica, сохранивший все достижения глиняного производства Италии и Испании, по украинским ценам, что компания успешно реализовывает. «Керамические Массы Донбасса» - созданное в 2003 году предприятие является частью группы SIEBELCO, мирового лидера в добыче, переработке и поставках нерудных минералов для керамической и стекольной промышленностей. Компания предлагает своим партнерам усовершенствованный продукт, разрабатываемый с учетом требований каждого заказчика и особенностей его производственного процесса – готовые керамические массы. Более подробную информацию о программе, участниках, организаторах смотрите на сайте Третьего всеукраинского симпозиума художественной керамики «УКРАІНА СОБОРНА» http://week.clays.com.ua/

Контакты: тел.: 050-386-60-97, e-mail: weeklyclays@gmail.com