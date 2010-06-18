Рыбаки намерены добиваться отмены платы за некоммерческую рыбалку на водоемах общего пользования
Киев. 18 июня. УНИАН. Рыбаки намерены добиваться отмены платы за некоммерческую рыбалку на водоемах общего пользования.
Об этом заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН представители общественных организаций рыболовов.
Как сообщил председатель Федерации рыболовного спорта Александр ТЕРЕЩУК, на сегодня вышеуказанная плата уже отменена в Киевской и Черниговской областях.
«На остальной территории участки платной ловли существуют, и мы обязательно будем рекомендовать нашим коллегам обращаться в местные прокуратуры. Если не будет результата - обязательно обращаться в суды», - сказал А.ТЕРЕЩУК.
Представители общественных организаций утверждают, что установление такого вида платежей нарушает действующее законодательство, в частности Водный кодекс.
Общественные организации также выступают за полную отмену промышленного лова рыбы во внутренних водоемах Украины.
По словам А.ТЕРЕЩУКА, на сегодня Федерацией рыболовного спорта подан судебный иск к правительству Украины. Суть иска заключается в том, что в Федерации считают, что постановление Кабмина от 1999 года, которым регламентируется любительская и спортивная рыбалка, противоречит позже принятым законодательным актам: Водному кодексу Украины и Закону Украины «О животном мире». Рассмотрение дела запланировано на август т.г.
Кроме того, в частности, рыбаки отметили, что на сегодня нет никакого прогресса в расследовании и установлении виновных в массовой гибели рыбы на Киевском водохранилище прошлой зимой.