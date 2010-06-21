Киев становится для власти полигоном по отработке механизмов повышения тарифов на ЖКУ по всей стране – эксперт

Киев. 21 июня. УНИАН. Киев становится для власти полигоном по отработке механизмов повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги по всей стране.

Такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН лидер Всеукраинского общественного движения «Коммунальный фронт» Виталий ЯКОВЕНКО, комментируя назначение экс-министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Александр ПОПОВА на должность первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации.

По его словам, назначение А.ПОПОВА можно расценивать как «кадровый голод» Партии регионов.

«Попов для Партии регионов становится ключевой фигурой в Киеве… Задача-максимум для Попова – выиграть выборы мэра в 2012 году», - считает лидер «КФ».

По мнению В.ЯКОВЕНКО, для достижения этой задачи будет применяться метод «кнута и пряника», где пряник – выделение средств на инфраструктурные проекты в размере 3 млрд. 175 млн. грн., а кнут – отработка на столице механизма повышения тарифов на коммунальные услуги.

«Кнут будет достаточно серьезный. Киев станет полигоном для отработки технологий повышения коммунальных тарифов в целом по стране. Попов подтверждает, что повышение коммунальных тарифов будет», - сказал он.

Лидер «Коммунального фронта» предполагает, что киевляне будут подопытными кроликами для регионалов, которые будут отрабатывать технологию повышения тарифов, как частотную, так и пороговую, для того чтобы потом распространить его на всю Украину.

В.ЯКОВЕНКО считает, что повышение тарифов в столице начнется уже с июля, поскольку «для того, чтобы перекрыть дырку в бюджете Киева в 2-3 млрд. грн., необходимы деньги».

По оценкам эксперта, массовое повышение тарифов в стране начнется после того, как функции по утверждению тарифов передадут в Министерство по вопросам ЖКХ, а потом – в единый регулятор.

«Начнется повышение тарифов в этом году, это однозначно. А единый регулятор планируют создать к концу этого года, для того чтобы он начал работать в следующем году. Но Попову ничего не будет мешать повышать тарифы уже в этом году», - добавил он.

Эксперт прогнозирует повышение тарифов в столице как минимум в два раза.

Вместе с тем лидер «Коммунального фронта» отметил, что повысить качество коммунальных услуг в Киеве у А.ПОПОВА не получится из-за сильного лобби коммунальных монополистов.

Справка УНИАН. Общественное движение «Коммунальный фронт» создано в декабре 2009 года. Инициатором создания движения выступила Ассоциация теплотехнических компаний. Появление организации обусловлено большим спросом населения на самоорганизацию для отстаивания своих прав на коммунальные услуги надлежащего качества и комфортные условия проживания. На сегодня ячейки «Коммунального фронта» существуют в 21 городе Украины. Движение возглавляет Виталий ЯКОВЕНКО.