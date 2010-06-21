С приходом нового министра ЖКХ не следует ожидать радикальных изменений в отрасли - эксперт

Киев. 21 июня. УНИАН. С назначением нового министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрия ХИВРИЧА не следует ожидать радикальных изменений в отрасли.

Такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН лидер Всеукраинского общественного движения «Коммунальный фронт» Виталий ЯКОВЕНКО.

Оценивая 100 дней работы правительства в отрасли коммунального хозяйства, он отметил: «Ничего нового Министерство ЖКХ за эти несколько месяцев не принесло. Все тезисы, которые ранее озвучивал экс-министр Алексей КУЧЕРЕНКО, такие как защита монополии, протекционизм, отказ от демонополизации, единый регулятор, массовая ОСМДизация – все это сохранилось при министре ПОПОВЕ. Разве что ушли некоторые абсурдные программы, такие как перевод всех газовых котельных на уголь либо на солому, массовая установка тепловых насосов, производство энергии из водорослей».

По мнению лидера «Коммунального фронта», с приходом нового министра не следует ожидать радикальных реформ в отрасли.

«С новым министром Юрием ХИВРИЧЕМ вряд ли будут какие-либо радикальные изменения в отрасли, ведь это ставленник партии власти. Он будет следовать тем программам, которые ранее озвучены и утверждены президентом. Максимум, на что можно рассчитывать, - какие-то косметические изменения», - сказал он.

Комментируя основные программы, которые будет внедрять МинЖКХ, В.ЯКОВЕНКО отметил, что создание единого регулятора тарифов на коммунальные услуги, которое проводится с целью деполитизации установки тарифов, может привести к централизации теневых потоков.

«Будет ли этот регулятор самостоятельным? Однозначно нет… Учитывая, что на сегодняшний день тарифообразование пропитано достаточно серьезными коррупционными теневыми схемами, очень велика вероятность того, что с созданием единого регулятора теневые потоки централизуются», - пояснил он.

В.ЯКОВЕНКО считает, что законопроект о создании единого регулятора должен быть доработан, чтобы исключить возможное теневое влияние коммунальных монополистов на этот регулятор.

При этом, по мнению эксперта, планируемый отказ от дотаций коммунальным предприятиям по разнице в тарифах и одновременное снижение порога выплаты субсидий для населения по оплате коммунальных услуг с 20 до 15% приведет к ситуации, когда коммунальщики вынуждены будут повысить тарифы.

«Количество людей, которые будут нуждаться в помощи государства, увеличится. Если с минимальным 30%-ным повышением тарифов еще понизить уровень получения субсидий, то, по нашим данным, дыра в бюджете, которая образуется по итогу года, будет находиться на уровне 13-15 млрд. грн.», - отметил он.

Кроме того, по мнению В.ЯКОВЕНКО, идея создания единого тарифного коридора «попахивает популизмом».

«У нас имеются очень большие расхождения по тарифам, в некоторых городах они отличаются в десятки раз… Если создадут такой коридор, то коммунальщики не менее 50 украинских городов вынуждены будут поднять тарифы для населения, только чтобы войти в этот коридор. И чуть меньше ста городов вынуждены будут понизить тарифы на некоторые виды услуг, потому что у них слишком завышенные тарифы. Это нереально будет сделать», - считает лидер «Коммунального фронта».

Как сообщал УНИАН, 17 июня т.г. Верховная Рада Украины освободила Александра ПОПОВА от должности министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и назначила на эту должность Юрия ХИВРИЧА.