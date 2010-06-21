Украинцы считают наиболее эффективными действиями правительства улучшение отношений с Россией и принятие госбюджета – опрос

Киев. 21 июня. УНИАН. Граждане Украины считают наиболее эффективными действиями правительства Николая АЗАРОВА улучшение отношений с Россией и принятие государственного бюджета на 2010 год.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор социологической группы "Рейтинг" Алексей АНТИПОВИЧ по результатам социологического опроса "Первые 100 дней правительства Н.АЗАРОВА: оценки и ожидания".

"Максимально эффективными признаны действия правительства в таких сферах как расширение экономического сотрудничества с Россией и принятие государственного бюджета", – сказал А.АНТИПОВИЧ.

По его словам, индекс эффективности действий правительства в улучшении отношений с Россией составляет +42, а относительно принятия главного финансового документа – +10. Социолог уточнил, что индекс эффективности рассчитывался исходя из разницы между положительными и отрицательными оценками респондентов.

А.АНТИПОВИЧ добавил, что среди малоэффективных действий Кабинета министров респонденты назвали повышение уровня образования (индекс эффективности действий правительства в этом направлении составляет -8), обеспечение стабильности цен (-34), поддержку малого и среднего бизнеса (-34).

По словам социолога, среди неэффективных действий правительства выделены борьба с коррупцией (-45), поддержка села (-41), робота жилищно-коммунального хозяйства (-52), повышение уровня здравоохранения (-57) и борьба с безработицей (-41).

"Я думаю, что для правительства сейчас ситуация довольно нормальная и положительная, но для перспективы есть определенное предупреждение: если эти проблемы не будут решаться, то отношение к правительству может измениться", - сказал директор Киевского Института проблем управления им. Горшенина Владимир ФЕСЕНКО, комментируя результаты исследования.

В целом, по словам А.АНТИПОВИЧА, 49% граждан положительно оценили первые 100 дней деятельности правительства Н.АЗАРОВА, 39% - отрицательно, 22% не определились в своих оценках.

Социологическая группа "Рейтинг" проводила опрос "Первые 100 дней правительства Н.АЗАРОВА: оценки и ожидания" 11-17 июня во всех областях Украины, Киеве и Севастополе. В опросе приняли участие 2 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3%.