Смена собственника в коттеджном поселке «Олимпик Парк» не произошла

Мажоритарным акционером проекта остается Николай Лагун.

22 июня – Киев. Компания «Траверз-Буд», которая совместно с девелоперской компанией «Европа» строит под Киевом коттеджный комплекс «Олімпік-Park», опровергает информацию о том, что Николай Лагун вышел из состава инвесторов проекта. Сообщения о том, что Кирилл Дмитриев выкупил долю Лагуна в проекте, не соответствует действительности.

«Я не совершал подобной сделки, никакой смены собственников в поселке не было», - говорит Кирилл Дмитриев.

«Строительство поселка будет продолжено в ближайшее время, - отмечает Сергей Елисеев, член наблюдательного совета компании «Европа». По состоянию на 1 июня в городке построены и переданы владельцам 50 коттеджей. Около 100 домов в городке находятся в завершающей стадии строительства, а более 40 домовладений на различных этапах постройки».

Общая готовность инженерных сетей в первой очереди составляет более 80%. Так, квартальные водопровод и газопровод выполнены на 100%, первая очередь переведена на подачу электричества по постоянной схеме, полностью проложены канализация слаботочных сетей, в завершающей стадии находится строительство ливневой канализации. С 1 июля в тестовом режиме начнет функционировать водопровод.

Аналитический отдел газеты «Дело» 10 июня 2010 г. включил поселок «Олимпик Парк» в тройку наиболее привлекательных загородных объектов для инвестиций.

Справка

Траверз Буд

Компания «Траверз-буд» создана в 2007 году. Основным направлением деятельности компании является комплексное развитие крупных загородных территорий: строительство коттеджных поселков и городов-спутников.

Отличительной чертой ДК «Европа» является инновационный подход к стратегии бизнеса. Первый проект компании, который сегодня находится в активной реализации - коттеджный комплекс «Олімпік-Park». Данный проект компании призван сформировать новый формат предложения на рынке загородного жилищного строительства Украины.

Николай Лагун

Николай Лагун – крупный украинский бизнесмен, основатель и владелец «Дельта-Банка».

В 2006 г. Николай Лагун стал лауреатом премии «Человек года» в номинации «Финансист года», а также победил в номинации «Потребительское кредитование» в рейтинге «ТОП-100. Лучшие ТОП- менеджеры Украины».

Председатель совета директоров Дельта Банка Николай Лагун стал победителем конкурса "Предприниматель года 2007" в Украине, а также победил в номинации "Быстрорастущий бизнес" на конкурсе, проводимом компанией "Ernst & Young".

За профессиональные достижения в 2010 году получил звание «Банкир года» по версии газеты «Бизнес».

Пресс-служба компании «Траверз-буд»

тел. 8(044) 281-07-00

Геннадий Ермоленко,

pr@olympic-park.com.ua