В Киеве стартует первый в Украине некоммерческий проект неформального кинообразования "Киномастерская CinemaHall"

Киев. 23 июня. УНИАН. 30 июня в Киеве открывается первый в Украине некоммерческий проект неформального кинообразования "Киномастерская CinemaHall" .

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент Всеукраинского некоммерческого проекта "Киномастерская CinemaHall" Илья СВИДЛЕР.

Открытие поекта состоится в 19.00 в Доме кино. “Цель проекта – объединить людей, интересующихся кино. Это профессионалы, это люди начинающие заниматься кино, это студенты вузов, а также все желающие. Объединение информационное в реальном времени, в реальном пространстве, обмен информацией и опытом, создание общих проектов. Что на данный момент очень важно”, - сказал И.СВИДЛЕР.

По его словам, аналогов такого проекта нет ни в Украине, ни за рубежом. И.СВИДЛЕР пояснил, что, согласно критериям ЮНЕСКО, такой вид образования отвечает трем принципам: удобное место проведения, удобное время и ориентация на интересы участников. Проект предусматривает реализацию таких направлений как кинопроизводство, кинообразование и кинопросвещение.

«Участие в проекте бесплатное, но у нас очень строго в том плане, что случайных людей не может быть», - отметил И.СВИДЛЕР, подчеркнув, что для участия обязательна предварительная регистрация.

Организаторы проекта не ставят ограничений для участия в нем. «Любой желающий может участвовать в проекте, мы ни кого не заставляем чему-то учиться. Каждый желающий приходит и берет то, что ему необходимо», - подчеркнул И.СВИДЛЕР.

Также он сообщил, что проект "Киномастерская CinemaHall" существует в восьми городах Украины и Киев станет девятым городом. В рамках проекта проводятся мастер-классы, открываются мастерские, проводятся авторские встречи, экскурсии на телеканалы.

Говоря о финансировании этого проекта, И.СВИДЛЕР сообщил, что сейчас ведутся переговоры с крупными компаниями о финансовой поддержке проекта.

«Мы договорились, что после открытия мы переходим в активную стадию переговоров. Это касается и техники, на которой будет сниматься (кино). Проектом заинтересовались не только в Украине, но трансконтинентальные компании. Ждем хорошего, серьезного финансирования», - сказал И.СВИДЛЕР.