«Керамические массы Донбасса» намерены инвестировать во вторую очередь завода до 4 млн. евро

Киев. 23 июня. УНИАН. ООО «Керамические массы Донбасса» (г. Славянск, Донецкая обл.) намерено инвестировать во вторую очередь завода до 4 млн. евро.

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщил директор ООО «Керамические массы Донбасса» Владимир МЕЛЕНЕЦ.

«На вторую очередь нужно до 4 млн. евро, если она будет в том виде, как изначально закладывалось в проект», - сказал он.

В.МЕЛЕНЕЦ уточнил, что существующий завод модульного типа и есть возможность расширения производства.

«Расширение, я думаю, реально не ранее 2012 года», - добавил он.

Планируется, что производственная мощность второй очереди завода составит 60 тыс. тонн продукции в год.

Напомним, производственная мощность первой очереди завода составляет 35 тыс. тонн в год.

Справка УНИАН. ООО «Керамические массы Донбасса» (г. Славянск, Донецкая обл.), созданное в 2003 году, является частью группы SIBELCO, занимающейся добычей, переработкой и поставками нерудных минералов для керамической и стекольной промышленностей.