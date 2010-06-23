Музей керамики может быть создан в Словянске до 2012 года – организаторы

Киев. 23 июня. УНИАН. Музей керамики может быть создан в г. Словянск Донецкой области до 2012 года.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН инициатор Всеукраинского симпозиума художественной керамики «Україна соборна», один из инициаторов создания музея керамики Анатолий ЛЕВИТ.

«С созданием Музея керамики мы попали в областную программу подготовки к Евро-2012», - сообщил А.ЛЕВИТ.

Он сообщил, что уже практически выделено место в Словянске, где будет открыт музей. «Это исторический памятник местного значения, так называемая «Вилла Марии», и на его территории, если будет государственное финансирование, мы организуем Музей керамики к 2012 году», - сообщил А.ЛЕВИТ.