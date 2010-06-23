«Керамические массы Донбасса» планируют в этом году увеличить производство на 14% - до 25 тыс. тонн

Киев. 23 июня. УНИАН. ООО «Керамические массы Донбасса» (г. Славянск, Донецкая обл.) планирует в этом году увеличить производство керамических масс на 14% - до 25 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщил директор ООО «Керамические массы Донбасса» Владимир МЕЛЕНЕЦ.

«Если мы говорим о докризисном 2008 году, мы произвели и продали 26 тыс. тонн массы. В 2009 году у нас было 22 тыс. тонн, потому что предприятия строительной отрасли начали сокращать объемы. В этом году мы будем выходить на 25 тыс. тонн. Наш план на 2011 год – 30 тыс. тонн», - сказал он.

В.МЕЛЕНЕЦ отметил, что в этом году компания намерена увеличить экспорт продукции с 30% до 40%. На сегодня компания экспортирует продукцию в Россию, Беларусь, страны Прибалтики, Румынию, Юго-Восточную Азию.

По словам директора предприятия, компания планирует достичь в этом году товарооборота в 30 млн. грн.

Справка УНИАН. ООО «Керамические массы Донбасса» (г. Славянск, Донецкая обл.), созданное в 2003 году, является частью группы SIBELCO, занимающейся добычей, переработкой и поставками нерудных минералов для керамической и стекольной промышленностей. Производственная мощность первой очереди предприятия составляет 35 тыс. тонн продукции в год.