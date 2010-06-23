СК «АСКА» совместно с «ФинКом Инвест» запустила портал электронного страхования «FinShop.com.ua»

Киев. 23 июня. УНИАН. ЗАО «Украинская акционерная страховая компания «АСКА» и консалтинговая компания «ФинКом Инвест» запустили проект в сфере электронного страхования – портал «FinShop.com.ua».

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН член наблюдательного совета СК «АСКА» Александр СОСИС основной целью создания портала является развитие такого перспективного канала продаж страховых продуктов как продажа полисов через Интернет. Компания ставила перед собой цель сделать процесс покупки полиса максимально удобным для клиента. При этом электронный полис обойдется клиенту несколько дешевле, чем полис приобретенный в агентской сети компании. Также предусмотрена оплата стоимости полиса частями ежеквартально или ежемесячно.

Портал представляет собой универсальный инструмент предоставления услуг страхования в сети Интернет, где за считанные минуты не покидая офис или дом можно оформить и купить страховой полис. Из услуг на портале уже доступны страхование жилья и автомобилей. При этом как сообщил А.СОСИС в ближайшее время «FinShop.com.ua» предоставит возможность электронного страхования жизни и здоровья.

Особенностью портала является простота оформления страхового полиса, где желающему приобрести страховку необходимо иметь доступ к глобальной сети Интернет, данные паспорта, идентификационный код и банковскую платежную карту.

После прохождения трех шагов, а именно - выбор пакета выплат и систему оплаты, заполнение анкеты с личными данными и данными об объекте страхования и оплаты стоимости полиса, на протяжении нескольких минут на указанную электронную почту будет направлен электронный страховой полис.

«Полученный электронный полис будет иметь такую же юридическую силу, как и полис, оформленный в любом из филиалов компании «АСКА». При желании его можно распечатать либо хранить в электронном виде. Полисы ОСАГО клиенту будут доставлены в течение трех рабочих дней», - сказал генеральный директор компании «АСКА» Андрей ШУКАТКО.

Как сообщил эксперт финансового портала «FinShop.com.ua» Роман БУБЛИК главной новацией, предложенной порталом, является возможность использования электронной подписи. «Специально сгенерированный код, созданный по заданному алгоритму, заменяет личную подпись. Таким образом, клиент избегает необходимости физического присутствия в страховой компании», - отметил Р.БУБЛИК.

Также он сообщил, что безопасность и конфиденциальность совершения финансовых операций на портале подтверждается участием «FinShop.com.ua» в системе защиты данных Verified by Visa, MasterCard® SecureCode™ и McAfee SECURE™.

Как сообщил А.ШУКАТКО в компании надеются в течении трех лет продать около 40 тыс электронных полисов, при этом эксперты «FinShop.com.ua» уверены что данного показателя удастся достичь уже через год.

Справка УНИАН. ЗАО «Украинская акционерная страховая компания «АСКА» зарегистрировано 18 марта 1996 года. Компания имеет свои представительства в 97 городах Украины.

По итогам I квартала 2010 года СК «АСКА» собрала страховых платежей на сумму 72,97 млн. грн., страховые выплаты составили 26,7 млн. грн.

Основными акционерами компании являются SCM Finance Limited – 89,2864% и Александр СОСИС – 10,5216%.

Компания «ФинКом Инвест» осуществляет консалтинговую деятельность в сфере страховых и финансовых услуг.