Тигипко настроен на борьбу за проведение реформ - Бондаренко

Киев. 24 июня. УНИАН Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО на посту вице-премьер-министра настроен на борьбу за проведение экономических реформ в Украине.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил заместитель председателя партии «Сильная Украина», которую возглавляет С.ТИГИПКО, Константин БОНДАРЕНКО.

«На сегодняшний день он нацелен не на уход из правительства, а на работу в правительстве, иначе просто не стоило даже идти в правительство. Он нацелен на борьбу, скажу откровенно», - заявил К.БОНДАРЕНКО.

При этом он отметил, что сейчас С.ТИГИПКО сосредоточен над подготовкой корректировок, изменений и дополнений в проект Налогового кодекса.

К.БОНДАРЕНКО подчеркнул, что работа в этом направлении идет напряженная и довольно сложная, несмотря на то, что Президент также выступил за необходимость усовершенствования разработанного правительством проекта Налогового кодекса.

«Сейчас можно сказать, что есть поддержка со стороны Президента. Но есть достаточно много консервативных сил, которые считают, что реформы и не нужны, по большому счету. Есть такие консервативные силы как в коалиции, так и в оппозиции. И там и там есть достаточно людей, которые считают, что реформы абсолютно не нужны - нужно просто более эффективно собирать налоги… Я думаю, что сейчас действительно будет борьба за изменения в проект Налогового кодекса, так как целый ряд моментов в документе не соответствует интересам малого и среднего бизнеса», - заявил К.БОНДАРЕНКО.