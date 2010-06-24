Киевский хоккейный клуб «Будівельник» не будет участвовать в сезоне КХЛ 2010-2011 гг.

Киев. 24 июня. УНИАН. Киевский хоккейный клуб «Будівельник» не будет участвовать в Континентальной хоккейной лиге сезона 2010-2011 гг.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент «Будівельника» Богдан ГУЛЯМОВ.

«Вчера нашим клубом совместно с КХЛ было принято решение, что в этом сезоне хоккейный клуб «Будівельник» не сможет принять участие в сезоне 2010-2011 года», - сказал Б.ГУЛЯМОВ.

По его словам, основной причиной такого решения является отсутствие арены – киевского Дворца спорта. Вопрос о возможности проведения игр клубом на другой арене не рассматривался.

«На сегодняшний день принято решение Министерством молодежи и спорта и Кабинетом министров о том, что создается новое государственное предприятие «Дворец спорта», - сообщил Б.ГУЛЯМОВ.

По его словам, государство будет проводить реконструкцию Дворца спорта своими силами. «Нам буквально месяц назад отказал Фонд госимущества в том, чтобы мы реконструировали его за собственные средства, потому, учитывая то, что будет проводиться Чемпионат мира по хоккею в 2011 году, принято решение о том, что государство будет реконструировать его за собственные средства», - отметил Б.ГУЛЯМОВ, подчеркнув в связи с этим, что реконструкция займет больше времени и будет носить более масштабный характер.

«Мы просили у ФГИУ реконструировать Дворец и потраченные средства учесть в счет арендных платежей», - сказал Б.ГУЛЯМОВ.

В то же время он сообщил, что «Будівельник» не уйдет из хоккея.

«Мы из хоккея так просто не уйдем. Поэтому у нас есть договоренность с КХЛ о том, что «Будівельник», если будет обладать ареной, будет участвовать в следующем сезоне, в чемпионате 2011-2012 года», - резюмировал Б.ГУЛЯМОВ.

Говоря о перспективах «Будівельника», генеральный менеджер клуба отметил: «Что касается следующего года, то конечно это будет новый набор (игроков - УНИАН)».