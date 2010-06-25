Общественные организации просят руководство государства сохранить военный лицей им. Богуна

Киев. 25 июня. УНИАН. Ряд общественных организаций просит руководство государства увеличить финансирование Киевского военного лицея им. Ивана Богуна и пресечь попытки его закрытия с целью дальнейшей приватизации коммерческими структурами.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили глава Комитета защиты лицея им. Богуна Елена МАЗУР, представитель Родительского комитета лицеистов Оксана ЛЕВИНА, глава Всеукраинской ассоциации "Кадетское содружество" Владимир ЧЕПОВЕЦКИЙ.

По словам Е.МАЗУР, начиная с 2004 года, накануне вступительной кампании возникает вопрос о приватизации учебных корпусов, расположенных в престижном столичном Печерском районе. При этом, как отметила глава комитета, дабы минимизировать численность учащихся, в ход идут "грязные пиар-технологии", цель которых - дискредитация заведения. Как сказала Е.МАЗУР, по имеющимся данным, "нездоровый" интерес к лицею проявляют ряд известных украинских и российских крупных бизнесменов.

В свою очередь В.ЧЕПОВЕЦКИЙ подчеркнул, что лицей имени Ивана Богуна - старейшее учебное заведение, подобного которому нет на территории Украины. По его словам, "есть опасность, что лицей теми или иными методами" могут перенести - одно время его намеревались перенести в Батурин. "Мы, как ассоциация, рекомендуем никуда его не переносить - у лицея свои старые сложившиеся традиции, которыми пропитаны эти стены. Нужно помочь ему финансово - готовить настоящую военную элиты страны, ибо служить государству - очень сложная задача", - сказал В.ЧЕПОВЕЦКИЙ.