Ассоциация игорного бизнеса надеется, что Президент поручит Кабмину разработать закон об игорном бизнесе

Киев. 25 июня. УНИАН. Украинская ассоциации игорного бизнеса (УАИБ) намерена обратиться к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой поручить Кабинету министров Украины подготовить закон об игорном бизнесе.

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН заявил президент УАИБ Григорий ТРИПУЛЬСКИЙ.

Он напомнил, что Закон «О запрете игорного бизнеса в Украине», вступивший в силу 25 июня 2009 года, предусматривал подготовку в течение трех месяцев специального закона об игорном бизнесе в Украине и специальных территориях, где будет разрешена игорная деятельность. «С тех пор прошел ровно год, но закон об игорном бизнесе так и не разработан, а все предложения украинских операторов по регулированию рынка отклонены. Таким образом, временный мораторий на ведение игорного бизнеса оказался бессрочным», - отметил Г.ТРИПУЛЬСКИЙ.

При этом он подчеркнул, что де-факто игорный бизнес в Украине продолжает существовать. «В Киеве совершенно открыто работают казино, во многих городах Восточной Украины залы игровых автоматов так и не закрывались, они просто перешли на нелегальное положение. Появилось огромное количество интернет-клубов, которые предоставляют доступ к электронным казино», - подчеркнул Г.ТРИПУЛЬСКИЙ и добавил: «За год государственный бюджет недополучил около 1,5 млд. грн., которые легальные игроки платили в виде лицензий, патентов, сборов и налогов. Около 250 тыс. человек оказались безработными, и это все произошло в период кризиса - в то время, когда государство должно было особо заботиться о сохранении рабочих мест и наполнении бюджеты».

Г.ТРИПУЛЬСКИЙ убежден, что за прошедший год проблемы вокруг игорного бизнеса в Украине только усугубились. «В отношении нелагальных игорных заведений полностью отсутствует государственный контроль, одновременно растет коррупция в местных органах власти, с которыми договариваются нелегалы», - добавил он.

Г.ТРИПУЛЬСКИЙ напомнил, что УАИБ разработала собственный законопроект об игорном бизнесе, который серьезно ограничивает этот бизнес, но в то же время учитывает интересы самих бизнесменов. “В частности, мы предлагаем ограничить количество игорных заведений. Так, количество казино в Киеве должно составлять не более 10-15-ти, а в областных центрах 1-2-х. Предлагается ввести ограничение на количество игровых автоматов в залах – в одном зале их должно быть не менее 100. Таким образом, будет ограничено количество самих залов, и мы избавимся от мелких залов, контролировать которые наиболее проблематично. Мы предлагаем ввести ежегодную плату за лицензию, ужесточить ответственность за допуск в залы игровых автоматов несовершеннолетних. УАИБ выступает за установку видеонаблюдения в залах игровых автоматов и усиление их охраны. Мы призываем власть к сотрудничеству в создании эффективного закона, регламентирующего эту сферу деятельности”, - подытожил Г.ТРИПУЛЬСКИЙ.

Справка УНИАН. Закон о запрещении игорного бизнеса в Украине вступил в силу в конце июня 2009 года. Он действует до принятия специального закона, который позволит заниматься таким бизнесом в специально созданных зонах.