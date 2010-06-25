Общественные организации оценивают как надлежащий уровень ВНО в этом году, но заявляют о нерациональном использовании средств

Киев. 25 июня. УНИАН. По оценкам наблюдателей Комитета избирателей Украины и Гражданской сети ОПОРА, внешнее независимое оценивание в этом году было организовано на надлежащем уровне, но имело место нерациональное использование средств для его проведения.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили руководитель проектов КИУ Наталья ЛИННИК и председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга АЙВАЗОВСКАЯ, презентуя итоги общественного наблюдения за внешним независимым оцениванием знаний абитуриентов 2010 года.

О.АЙВАЗОВСКАЯ рассказала, что всего организациями было проведено 3246 наблюдений на 1624 пунктах тестирования. ОПОРА работала в 17 регионах, КИУ в восьми. Покрытие каждого предмета колебалось от 25 до 50%. Отчеты от наблюдателей присылались через СМС- сообщения в закодированном виде, что позволило безотлагательно получать и проверять информацию о проблемах, нарушениях и инцидентах на пунктах тестирования.

На основании такого мониторинга общественные организации пришли к выводу, что представители администрации пунктов тестирования работали качественно, согласно регламенту и определенным процедурам, которые жестко соблюдались. Наблюдатели отмечают, что работники пунктов увереннее себя вели, что является результатом полученного ими опыта во время проведения ВНО в 2008 и 2009 годах.

О.АЙВАЗОВСКАЯ рассказала, что к сожалению, не обошлось без проблем. Так, по ее словам, тестирование показало то, что на уровне процедур и правил, эта система оценивания сделала положительный переворот. "Однако, вызовы, которые стоят перед абитуриентами этого года довольно серьезны. То, что ВНО в этом году стало не общеобязательным еще для 2-х категорий лиц является беспрецедентным примером того, как выпускники этого года поставлены в неравные условия с другими", - подчеркнула она. Гражданская сеть ОПОРА констатирует, что увеличение количества категорий абитуриентов, которые будут вступать по различным условиям, шкалам оценивания приведет к нарушению конституционного права граждан на равный доступ к образованию. В частности, это касается разрешения поступать на заочную форму обучения в вузы только по вступительным экзаменам. "Кроме того, если зачисление среднего бала аттестата по 200-балльной шкалой привело к росту скрытой коррупции в школах, то внутривузовские экзамены для исключительных категорий абитуриентов могут возвратить нас к непрозрачному вступлению", - подчеркнула она. ОПОРА предлагает Министерству образования и науки пересмотреть Условия приема на следующий год и определить, по каким правилами будут зачислять в число студентов. "Предварительное обнародование Условий без дальнейших перемен также является предохранителем для лишних трат бюджетных средств, свидетелями чего мы стали в этом году", - подчеркнула О.АЙВАЗОВСКАЯ. Так, по ее словам, 13 млн. 378 тыс. 300 гривен было предусмотрено и израсходовано на тех абитуриентов, которые не пришли на ВНО, потому что узнали уже в апреле, что тестирование им просто не нужно.

Н.ЛИННИК в свою очередь подчеркнула, что возвращение вступительных экзаменов в вузы и учет аттестатов при вступлении в вуз является "политической взяткой" власти для ректоров и учителей. По ее словам, вопрос учета бала аттестата можно было вводить только со следующего года, когда бы школьники с начала года знали, что оценки аттестата будут для них важны при поступлении.

Н.ЛИННИК также отметила, что вообще сама процедура проведения ВНО происходит на довольно высоком уровне. "Мы считаем, что это действительно впечатляющий результат учитывая то, что тесты в масштабе страны проводятся всего третий год подряд. Но в пристальном общественном внимании нуждается именно рационализация внедрения образовательных инноваций. Делаем акцент на том, что реформы в образовании требуют последовательных действий власти в этом направлении, поскольку отсутствие стратегического прогнозирования приводит к нерациональному использованию имеющихся финансовых и материальных ресурсов", - отметила Н.ЛИННИК. Она подчеркнула, что изменения в этом году условий вступления привели к нерациональному распределению средств, которые могли быть использованы в пользу абитуриентов, а именно: на транспорт для доставки выпускников из отдаленных от пунктов тестирования районов; на информационно-просветительский компонент - социальные видео-, аудио-ролики, Интернет-рекламу процедуры проведения ВНО и необходимого пакета документов абитуриента для сдачи тестов; на доплаты работникам пунктов тестирования та уполномоченным от РЦОЯО.

О.АЙВАЗОВСКАЯ также отметила, что по подтвержденным данным Украинского центра оценивания качества образования, во время ВНО абитуриенты подготовили 19 апелляционных заявлений на нарушение процедуры, что является положительным индикатором качества организации тестирования. Поскольку количество апелляций является очень низким.

Н.ЛИННИК рассказала, что общественные организации продолжат наблюдать за вступительной кампанией в 45-ти вузах государственных и коммерческой форм собственности в различных регионах страны.