Общественность просит власть проверить действия прокуратуры по делу о покушении на начальника Николаевского порта

Киев. 25 июня. УНИАН. Общественность просит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА проверить действия Николаевской областной прокуратуры при расследовании дела о покушении на убийство начальника Николаевского торгового порта Василия КАПАЦИНЫ.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель Центра защиты прав человека “Свобода” Богдан ХМЕЛЬНИЦКИЙ.

В частности, авторы обращения просят главу государства дать указание проверить законность и обоснованность действий работников Николаевской областной прокуратуры и иным образом, в пределах полномочий, способствовать в защите прав и законных интересов осужденного по этому делу Сергея ГОРБЕНКО.

“8 июня 2007 года приговором Апелляционного суда Николаевской области были осуждены ГОРБЕНКО Сергей Леонидович и его сын ГОРБЕНКО Евгений Сергеевич за заказ и организацию совершения убийства начальника Николаевского морского торгового порта Василия КАПАЦИНА. В суде ГОРБЕНКО отвергали свою вину в покушении на убийство КАПАЦИНЫ и отмечали, что главной причиной обвинения их в убийстве является желание В.КАПАЦИНЫ убрать нежелательных конкурентов и личные с ним конфликтные отношения”, - говорится в обращении.

Кроме того, “невзирая на недостаточность доказательств вины, Апелляционный суд признал ГОРБЕНКО виновными в покушении на убийство и приговорил их к 11 и 10 годам лишения свободы, а исполнителям преступного заказа, которые оговорили заказчиков, назначил очень мягкие наказания в виде пяти и шести лет лишения свободы”.

Вместе с тем в обращении отмечается, что “сразу после вступления в законную силу приговора С.ГОРБЕНКО оказался в Замковой исправительной колонии № 58 с самым строгим режимом содержания. Администрации известно, что С.ГОРБЕНКО - инвалид второй группы, страдает гипертонией, онкобольной, у которого удалена щитовидная железа, он не может постоянно находиться в помещении камерного типа. Но вместо надлежащих условий содержания, его постоянно держат в камере, где полная духота... Следовательно, администрация колонии преднамеренно создает условия для физического уничтожения С.ГОРБЕНКО. В соответствии с законом, администрация имела возможность смягчить режим содержания, но «по неизвестным причинам», безосновательно записала в личном деле ГОРБЕНКО, что он не стал на путь исправления”.