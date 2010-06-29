Офицеры запаса ВМФ Украины требуют освободить экс-главу таможенной службы Макаренко из-под стражи

Киев. 29 июня. УНИАН. Офицеры запаса Военно-морского флота Украины требуют от высших должностных лиц государства и правоохранительных органов освободить экс-главу Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО из-под стражи.

Соответствующе обращение озвучил капитан второго ранга Александр ЗЕМЛЯННИКОВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Мы требуем немедленно освободить Анатолия МАКАРЕНКО из-под стражи. Мы также требуем международного расследования этого масштабного и разрушительного для Украины преступления, которое осуществляется группировкой, в рядах которой – высокодолжностные лица украинского государства", - сказал А.ЗЕМЛЯННИКОВ.

По его словам, офицеры запаса ВМФ считают арест А.МАКАРЕНКО незаконным и безосновательным.

"А.МАКАРЕНКО в должности главы таможенной службы достойно защищал государственные интересы, в том числе и в истории, касающейся таможенного оформления газа, который "Нафтогаз" законно купил у "Газпрома". История с «РосУкрЭнерго» свидетельствует о том, что в Украине действует организованная финансово-олигархическая группа лиц, связанная совместными коммерческо-политическими интересами в газовой отрасли", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Главное следственное управление Службы безопасности Украины возбудило против экс-председателя Государственной таможенной службы А.МАКАРЕНКО уголовное дело по факту служебной небрежности.

СБУ вызвала А.МАКАРЕНКО 23 июня в качестве свидетеля по уголовному делу о незаконном таможенном оформлении газа, принадлежавшего компании "РосУкрЭнерго", и который согласно договору с российским ОАО "Газпром" был продан НАК "Нафтогаз Украины".

После допроса А.МАКАРЕНКО предъявили постановление о задержании.

Печерский районный суд Киева 25 июня вынес решение об избрании в отношении А.МАКАРЕНКО меры пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

Адвокат Евгений СОЛОДКО заявил о намерении оспаривать постановление Печерского районного суда Киева о взятии А.МАКАРЕНКО под стражу.